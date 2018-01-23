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年金改革影響友人 總統心情複雜

發稿時間：2018/01/23 00:14

最新更新：2018/01/23 00:22

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總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（檔案照片／三立提供）總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（檔案照片／三立提供）

（中央社記者顧荃台北23日電）總統蔡英文22日表示，上任以來，轉型正義的工作猶如急行軍，確實有些人被傷害，「我們都覺得非常的抱歉」；但這些改革也是為社會跟經濟打樁，接下來就拚國家未來的發展。

蔡總統上任至今，在轉型正義部分，完成年金改革、成立不當黨產處理委員會、完成促進轉型正義條例的立法、農年水利會改制等。

蔡總統接受三立電視台專訪，她表示，她有些公務員的朋友也被年金改革影響到，包括很多的老師、大學教授，「面對他們的時候，我的心情其實是滿複雜的」。

蔡總統說，有些人覺得退休金減少，但這是國家的重大改革，他們還是支持，例如民進黨立委姚文智的親戚是國小退休老師，退休金被砍了幾萬塊，「我就跟他講對不起，他說不用跟我對不起，我覺得這個是應該的」，當下真的是非常感激，社會上終究有人理解；但也有人覺得是種剝奪。

她說，在做轉型正義時，整個執政團隊幾乎是「急行軍」的狀態，因為有很多改革要做，社會也累積了很多的問題，如果不處理，社會繼續發展的續航力會被阻塞住，如果不面對這些過去的問題，就不能打好未來的基礎。

蔡總統表示，這些問題都是累積數十年的問題，她前任的幾個總統都沒有去做，「就是因為他們覺得困難」，或者社會的氛圍與條件沒有成熟；既然2016大家把票投給她，她就必須去做這些事，這些只是整個社會轉型、經濟轉型的第一步。

她表示，第一步當然時間的壓力比較大，在這種急行軍的情況下，確實讓很多人覺得不能習慣，也覺得有一定程度被傷害到，「我們都覺得非常的抱歉」，但是如果大家考量國家的未來，或許現在覺得很多的委屈、無奈，但就像她碰到的那位小學退休的老師，以疼惜下一個世代的人的心情來面對的話，「我相信他們終究會這樣做」。

蔡總統指出，上任以來，這些改革大致也為社會跟經濟基礎打樁打到一定程度，接下來就拚國家未來的發展，例如社會住宅、長照、弱勢者的照顧、低薪的問題等，全力的來處理這些問題。1070123

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