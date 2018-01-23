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謝淑薇與彭帥聯手 挺進澳網女雙4強

發稿時間：2018/01/23 13:45

最新更新：2018/01/23 14:01

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zoom in 澳網官方Instagram 23日凌晨PO文「感謝」台灣網球女將謝淑薇，貼出一張謝淑薇臉上掛著笑容，振臂歡呼的照片。（翻攝自澳網IG） 中央社記者龍柏安傳真 107年1月23日澳網官方Instagram 23日凌晨PO文「感謝」台灣網球女將謝淑薇，貼出一張謝淑薇臉上掛著笑容，振臂歡呼的照片。（翻攝自澳網IG） 中央社記者龍柏安傳真 107年1月23日

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣一姐謝淑薇，今天在澳洲網球公開賽女雙8強順利突圍，她和中國大陸搭檔彭帥聯手，以6比1、6比4扳倒里約奧運女雙銅牌的捷克組合、闖進4強。

網壇4大滿貫賽之首的澳洲網球公開賽，今天3組台將輪番上陣，早上詹皓晴與紐西蘭搭檔維納斯的混雙組合，以2比6、1比6不敵西班牙女將桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）與巴西的德莫萊納（Marcelo Demoliner），16強提前出局。

女雙方面，大會頭號種子、世界球后詹詠然與捷克的赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova），稍早歷經3盤苦戰，也以4比6、6比0、6比7（6），敗給匈牙利女將巴波斯（Timea Babos）與法國選手美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）的「匈法聯軍」，8強止步。

而謝淑薇與彭帥的「海峽組合」，今天對手則是大會第4種子、捷克的莎伐洛娃（Lucie Safarova）與史翠可娃（Barbora Strycova），兩人也是2016里約奧運網球女雙銅牌組合，不過「海峽組合」技高一籌，以直落二清盤過關晉級4強。

首盤「海峽組合」分別在第4與第6局兩度成功破發，早早取得5比1大幅領先，第7局「海峽組合」雖被對手逼出3個破發點，兩人都有驚無險成功化解，最後保住發球局，以6比1率先拿下首盤。

次盤對手展開頑強抵抗，雙方前8局各自破了對手一次發球局，以4比4打平，關鍵第9局「海峽組合」再度成功破發，不但以5比4超前，也取得「聽牌」優勢，第10局儘管兩人浪費了2個賽末點，所幸仍成功守成，以6比4拿下勝利。

謝淑薇與彭帥4強對手，將是大會第5種子、匈牙利女將巴波斯與法國選手美拉德諾維奇。1070123





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