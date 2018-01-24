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TPP分歧化解 加拿大同意簽署

發稿時間：2018/01/24 02:45

最新更新：2018/01/24 08:00

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美國總統川普去年初因「美國優先」政策退出跨太平洋夥伴協定（TPP），加拿大已同意與另外10個亞太國家簽署，讓這項貿易協定得以繼續推動。圖為22日日本、加拿大等11國貿易官員在東京舉行協商會議。（檔案照片／共同社提供）美國總統川普去年初因「美國優先」政策退出跨太平洋夥伴協定（TPP），加拿大已同意與另外10個亞太國家簽署，讓這項貿易協定得以繼續推動。圖為22日日本、加拿大等11國貿易官員在東京舉行協商會議。（檔案照片／共同社提供）

（中央社渥太華23日綜合外電報導）加拿大已經同意與另外10個亞太國家簽署起死回生的跨太平洋夥伴協定（TPP），讓這項貿易協定得以在美國去年退出之後繼續推動。

法新社報導，加拿大、美國和墨西哥正在蒙特婁展開修改北美自由貿易協定（NAFTA）的第6輪談判。

僅次於日本的TPP第2大經濟體加拿大，對這項擬議貿易協定起先抱持冷落態度。在美國總統川普去年初因「美國優先」政策而決定出走後，加拿大成為TPP談判主要的阻力。但在川普威脅要退出NAFTA且達成協議的時間日益緊迫之下，加拿大在貿易多元化方面陷入尷尬處境。

高階政府官員指出，加拿大貿易特使在日本東京與其他國家對口官員會商討論修訂版的TPP後，朝向參與開創全球最大自由貿易集團之一的方向前進。

這名官員指出：「我們針對在亞太經濟合作會議（APEC）高峰會場邊談到的癥結點達成重大進展。」

「我們打算簽署這項協定。」（譯者：何宏儒）1070124

延伸閱讀》挽救TPP 11國3/8智利簽署新協定

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