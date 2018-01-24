TPP分歧化解 加拿大同意簽署

美國總統川普去年初因「美國優先」政策退出跨太平洋夥伴協定（TPP），加拿大已同意與另外10個亞太國家簽署，讓這項貿易協定得以繼續推動。圖為22日日本、加拿大等11國貿易官員在東京舉行協商會議。（檔案照片／共同社提供）