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續查美中貿易不公 川普：不會有貿易戰[影]

發稿時間：2018/01/24 05:52

最新更新：2018/01/24 07:33

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影片來源：The White House YouTube頻道

（中央社記者鄭崇生華盛頓23日專電）美國總統川普今天說，美國會繼續徹查美中貿易間，像是陸製太陽能電池傷害美國企業的相似產品，他堅稱這「不會有貿易戰」，還警告各國「再也別想占美國便宜」。

川普下午簽署貿易法「201條款」的關稅措施，這是他上任以來，美國首度啟動塵封已久的「201條款」防衛性關稅，開刀貿易夥伴全指向亞洲，包括南韓的家用洗衣機及中國的太陽能晶矽電池及模組，即日起出口到美國，都將另外課徵20%到50%不等的關稅，原因是美國認定，相關產品對美國自身企業造成傷害。

川普在貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）陪同下，於橢圓形辦公室簽署相關文件後簡短指出，美國相關企業及勞工已「受重傷」，他更要求萊特海澤「繼續處理美中貿易間（讓美國企業受害）的相似產品」。

川普稱，這個舉措是展現美國堅持公平貿易的原則，並向世界展現「美國再也不會被人占便宜」。

有記者喊問，他是否擔心引發貿易戰？川普則說，「不會有貿易戰」，並指出美國人會再次有好的工作，製造業會再度回流。

川普指出，這有利於美國消費者，且會找回就業，像是這次課徵防衛性關稅的家用洗衣機，是針對南韓業者三星及LG這幾年在美國市占率激增而來。川普說：「三星和LG都承諾要來美國設廠，很多製造業都要來。」

但實情是否如此？

以太陽能板為例，事實上，美國早在前總統歐巴馬時代就啟動「雙反」（反傾銷與反補貼）關稅，包括中國及台灣的業者當時都受影響。不過，美國去年1月至10月共買進價值37億美元（約新台幣1084億元）的太陽能板，其中，逾90%仍自亞洲進口。

而這次對太陽能板相關產品課徵30%的防衛性關稅，市場早有心理準備，且比原先美國國際貿易委員會（USITC）建議的35%的稅率要低，更將在4年內逐年調降。

彭博新能源財經（Bloomberg New Energy Finance）分析，新關稅可能不足以嚇阻進口來自亞洲的太陽能板，也可能無法達到鼓勵企業赴美設廠的目標。

川普還提到，包括北美自由貿易協定（NAFTA）及美韓自由貿易協定（FTA）都是美國的「災難」，NAFTA重談進展順利，而美國已準備好，如果重談無法解決相關問題，美國會「終止」協定，「讓我們看看如何解決」。1070124

延伸閱讀》川普貿易關稅戰第一槍 陸製太陽能電池遭殃

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