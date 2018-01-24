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謝淑薇女雙無緣爭冠 結束澳網驚奇之旅

發稿時間：2018/01/24 11:48

最新更新：2018/01/24 13:36

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網球女將謝淑薇（右上）與中國大陸的彭帥（右下）搭檔，24日在澳網女雙4強賽落敗，無緣闖進冠軍賽。（圖取自澳網官網ausopen.com）網球女將謝淑薇（右上）與中國大陸的彭帥（右下）搭檔，24日在澳網女雙4強賽落敗，無緣闖進冠軍賽。（圖取自澳網官網ausopen.com）

（中央社記者李晉緯台北24日電）網球好手謝淑薇今天在澳網女雙4強賽，遭對手以直落二擊落，無緣再爭大滿貫冠軍，也結束謝淑薇在澳網，包括女單接連擊落種子好手、在女雙打進4強的驚奇之旅。

曾在2013年溫布頓網球錦標賽、2014年法國網球公開賽兩度攜手摘下大滿貫女雙后冠的謝淑薇、中國大陸的女將彭帥，今天攜手在澳洲網球公開賽女雙4強賽對上匈牙利的巴波斯（Timea Babos）和法國的美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）。

比賽開打後，謝淑薇、彭帥第一個發球局就被巴波斯、美拉德諾維奇的組合破發，在對手於第5局二度攻破「海峽組合」的發球局，並在第6局保發後，謝、彭陷入1比5大幅落後，但此時兩人展現韌性，在第7局保發、第8局破發、第9局保發，將落後一口氣追近，可惜對手接下來成功保住發球局，讓謝、彭先以4比6丟掉首盤。

次盤「海峽組合」的前兩個發球局都被攻破，加上對手前兩個發球局都保發成功，因此陷入0比4落後，接下來雙方各自保發，謝、彭只能再以2比6丟失次盤。

最終，謝淑薇、彭帥就遭對手以直落二擊敗，未能闖進冠軍戰，無緣持續挑戰兩人攜手的第3座大滿貫冠軍。

謝淑薇在本次賽事締造大驚奇，除與彭帥聯手在雙打前進4強，也在女單陸續扳倒世界排名第3的西班牙名將蒙奎露薩（Garbine Muguruza）、世界排名35的波蘭名將拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska），並一度威脅德國前球后女將柯貝（Angelique Kerber），可惜在領先的情況下遭到逆轉，最後止步16強。1070124

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