4大傳奇入主美棒球名人堂 勇士瓊斯最高票[影]

第74屆美國棒球名人堂票選結果24日出爐，勇士隊招牌齊柏‧瓊斯（左上）、生涯612轟的金‧湯米（右上）、多明尼加之光葛瑞羅（左下）、「地獄喪鐘」霍夫曼（右下）等4名傳奇球星入選。（圖取自MLB推特twitter.com/MLB）

（中央社紐約24日綜合外電報導）第74屆美國棒球名人堂票選結果今天出爐，共4名傳奇球星入選，包括勇士隊招牌齊柏‧瓊斯、生涯612轟的金‧湯米、「地獄喪鐘」霍夫曼、多明尼加之光葛瑞羅。



路透社報導，名人堂主席伊德森（Jeff Idelson）今天宣布，經由美國棒球作家協會投票，瓊斯（Chipper Jones）、湯米（Jim Thome）首次獲得參選資格就高票勝出、葛瑞羅（Vladimir Guerrero）則是第2年參選。



作家協會422張選票中，擁有參選資格的球星必須通過75%門檻，也就是得到317票才能入選。



第一高票瓊斯（Chipper Jones）獲得97.2%選票，是亞特蘭大勇士隊自1990年代的看板人物。他球員生涯19年全都效力勇士，8度入選明星賽，1999年獲選國聯最有價值球員（MVP），1995年拿下世界大賽冠軍，也是史上最強左右開弓打者之一。



瓊斯生涯打擊率3成03、468轟。45歲的他現在追隨前隊友史摩茲（John Smoltz）、葛拉文（Tom Glavine）、麥達克斯（Greg Maddux）及總教練柯克斯（Bobby Cox）的腳步，也成為名人堂的一員。勇士連續14年拿下分區第一，創造勇士王朝的年代，大部分都有瓊斯的身影。





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現年47歲的湯米（Jim Thome）得票89.8%，大聯盟生涯22年當中有12年多效力克里夫蘭印地安人，累計612轟在大聯盟史上排名第8，5度入選明星賽，在2003年拿下國聯全壘打王。



湯米最為人所知的就是，曾經13次擊出再見全壘打，史上無人能及。他接受MLB官網訪問說：「當你努力練習、花費大把時間，如果你還有一點實力，並且有人願意信任你，那麼你的路就可以走得很長。」



湯米說：「我之所以有今天，都是因為有人信任我、給我機會，一路上歷經失敗到成功，最後成為像我這樣的球員。」





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42歲的葛瑞羅（Vladimir Guerrero）得票92.9%，大聯盟生涯16年的前8年效力蒙特婁博覽會隊。2004年首度轉戰天使隊時，拿下美聯MVP，共9次入選明星賽。



葛瑞羅生涯打擊率3成18、全壘打449支，這次入選名人堂為家鄉多明尼加爭光。他是名人堂史上第一名多明尼加出生的野手，也是第3名多明尼加的名人堂得主，前2名傳奇球星分別是投手馬瑞查（Juan Marichal）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）。





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50歲的霍夫曼（Trevor Hoffman）則代表牛棚投手角色爭取榮耀。霍夫曼擁有響亮外號「地獄喪鐘」，這名號來自他的出場曲，AC/DC樂團的同名名曲。



專門在比賽尾聲上場關門，霍夫曼生涯601場救援成功，在大聯盟歷史上僅次於李維拉（Mariano Rivera）652場，共7次入選明星賽、2度拿下國聯救援王。



霍夫曼早期擔任野手但並不出色，後來辛辛那提紅人隊讓他改練投手，才靠著招牌武器變速球闖出一片天。生涯總計1089.1局中，霍夫曼投出1133次三振，只有307次保送，戰績61勝75敗、防禦率2.87。



棒球名人堂自1936年設立，至今82年間，同一年有4人入選的情況並不多見。法新社報導，名人堂史上僅有4次單屆4人入選，分別是1947年、1955年及2015年與今年。（譯者：林宏翰/核稿：鄭詩韻）1070125





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