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移民政策方向 國發會農曆年前向賴揆報告

發稿時間：2018/01/25 17:34

最新更新：2018/01/25 17:57

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國發會主委陳美伶24日表示，國發會將研擬新的移民法，從勞動人口、經濟發展、產業需求等方向思考人力需求，預計農曆年後提出政策方向。（中央社檔案照片）國發會主委陳美伶24日表示，國發會將研擬新的移民法，從勞動人口、經濟發展、產業需求等方向思考人力需求，預計農曆年後提出政策方向。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北25日電）國發會副主委高仙桂今天說，為解決產業缺工、引進外國人力，移民政策正在規劃中，一定會在確保不影響台灣人就業機會與薪資水準前提下進行，農曆年前將向行政院長賴清德報告。

高仙桂上午出席行政院院會後記者會，受訪時做上述表示。

國發會主委陳美伶昨天表示，國發會將研擬新的移民法，從勞動人口、經濟發展、產業需求等方向思考人力需求，預計農曆年後提出政策方向。

高仙桂說，狹義的移民指永久居留及歸化國籍，廣義移民則包含工作居留簽證、永久居留、歸化國籍等。移民政策主要解決產業缺工、缺人才的問題，因此引進外國人才，不一定要正式取得中華民國國籍。

她指出，目前一般外國專業人才工作居留簽證為一次3年，可申請延長；特定專業人才則依即將上路的「外國專業人才延攬及僱用法」，一次可申請5年居留；這些專業人才只要在台灣居留5年以上，即可申請永久居留。

高仙桂說，至於政委林萬億日前提及的「計畫型勞動移民」，主要在解決農業、漁業及長照方面的缺工問題，讓外籍學生在台灣學習相關知識技術，畢業後在台就業，給予工作簽證。

她表示，若這些外籍學生有大學學歷，可比照目前的一般專業人才政策，以僑外生評點制度留在台灣；若不具大學學歷，就不符合一般專業人才定義，目前正在研擬相關解套方式。1070125

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