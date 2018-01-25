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新台幣3天飆3.63角 彭淮南指美干預

發稿時間：2018/01/25 18:49

最新更新：2018/01/25 18:59

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央行總裁彭淮南25日晚間更罕見發出新聞稿，強調非美貨幣普遍走揚，與美國財長干預助貶美元有關。（中央社檔案照片）央行總裁彭淮南25日晚間更罕見發出新聞稿，強調非美貨幣普遍走揚，與美國財長干預助貶美元有關。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北25日電）今天新台幣勁揚2.33角，直抵29元整數關卡，續創逾5年新高。對此，央行總裁彭淮南早上先直指美國總統川普，晚間更罕見發出新聞稿，強調非美貨幣普遍走揚，與美國財長干預助貶美元有關。

今天新台幣匯價開高走高，開盤不久隨即勁揚逾2角，午盤過後未見拉回跡象，盤中一度升值2.67角，來到29.035元，距離29元整數關卡只剩3.5分之遙，終場以29.069元、大升2.33角作收，單日升幅0.8%，創近1年最大單日升幅。且3個交易日以來，新台幣從29.432元升至29.069元，暴升3.63角，升幅高達1.25%。

彭淮南今天上午赴台灣銀行總行視察狗年生肖套幣販售情況，媒體提問近期新台幣大升的看法，他僅以「去問Trump」回應，未料下午匯市收盤後更發出新聞稿，顯然是想將近期新台幣勁揚原因說明清楚。

他指出，多年來，美國歷任財政部長包括魯賓(Robert Rubin)、薩默斯(Lawrence Summers)、鮑爾森(Henry Paulson)、蓋特納(Timothy Geithner)及路傑克(Jack Lew)等人，均提倡強勢美元政策，且認為強勢美元符合美國利益（The strong dollar is in U.S. national interests）。

然而，今年1月24日，現任美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）於瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）年會卻公開表示，弱勢美元對美國有利，因為匯率與貿易有關（Obviously a weaker dollar is good for us as it relates to trade ）。

他表示，此言論市場解讀為美國贊成弱勢美元，以致資金由美國流向國外，造成各國貨幣對美元大幅升值，美元指數盤中跌幅曾達約1%，今天盤中低點為88.805，創下3年多來新低。

他認為，梅努欽的言論，已經產生「口頭干預」助貶美元（talk down US dollar）的效果。

而根據央行資料顯示，截至今天台北匯市收盤止，英鎊對美元大升1.58%、韓元升1.1%、歐元升0.85%、澳幣升0.85%、日圓升0.84%，顯見在主要貨幣對美元升幅中，新台幣只能稱得上是「中段班」。1070125

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