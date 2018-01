新台幣3天飆3.63角 彭淮南指美干預

央行總裁彭淮南25日晚間更罕見發出新聞稿,強調非美貨幣普遍走揚,與美國財長干預助貶美元有關。(中央社檔案照片)

(中央社記者邱柏勝台北25日電)今天新台幣勁揚2.33角,直抵29元整數關卡,續創逾5年新高。對此,央行總裁彭淮南早上先直指美國總統川普,晚間更罕見發出新聞稿,強調非美貨幣普遍走揚,與美國財長干預助貶美元有關。



今天新台幣匯價開高走高,開盤不久隨即勁揚逾2角,午盤過後未見拉回跡象,盤中一度升值2.67角,來到29.035元,距離29元整數關卡只剩3.5分之遙,終場以29.069元、大升2.33角作收,單日升幅0.8%,創近1年最大單日升幅。且3個交易日以來,新台幣從29.432元升至29.069元,暴升3.63角,升幅高達1.25%。



彭淮南今天上午赴台灣銀行總行視察狗年生肖套幣販售情況,媒體提問近期新台幣大升的看法,他僅以「去問Trump」回應,未料下午匯市收盤後更發出新聞稿,顯然是想將近期新台幣勁揚原因說明清楚。



他指出,多年來,美國歷任財政部長包括魯賓(Robert Rubin)、薩默斯(Lawrence Summers)、鮑爾森(Henry Paulson)、蓋特納(Timothy Geithner)及路傑克(Jack Lew)等人,均提倡強勢美元政策,且認為強勢美元符合美國利益(The strong dollar is in U.S. national interests)。



然而,今年1月24日,現任美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)於瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(WEF)年會卻公開表示,弱勢美元對美國有利,因為匯率與貿易有關(Obviously a weaker dollar is good for us as it relates to trade )。



他表示,此言論市場解讀為美國贊成弱勢美元,以致資金由美國流向國外,造成各國貨幣對美元大幅升值,美元指數盤中跌幅曾達約1%,今天盤中低點為88.805,創下3年多來新低。



他認為,梅努欽的言論,已經產生「口頭干預」助貶美元(talk down US dollar)的效果。



而根據央行資料顯示,截至今天台北匯市收盤止,英鎊對美元大升1.58%、韓元升1.1%、歐元升0.85%、澳幣升0.85%、日圓升0.84%,顯見在主要貨幣對美元升幅中,新台幣只能稱得上是「中段班」。1070125