賴揆拍板 108年科技預算成長5%

行政院長賴清德表示，未來各部會執行相關科技計畫時，都應重視計畫目標，且目標擬定要與成果連結，例如與GDP成長做結合。此外，目前民間資金對研發的投入比例高，後續除科技預算成長5%外，政府也會注意配合民間發展需要。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北25日電）行政院長賴清德今天下午主持上任後第一場科技會報，行政院晚間發布新聞稿表示，對於明年度科技預算較107年度成長5%，賴清德表示同意支持。



行政院表示，賴清德在會中聽取「科技計畫執行成效暨108年度重點政策說明及資源配置」及「108年度政府科技發展計畫先期作業說明」兩項報告。



行政院科技會報辦公室指出，108年度科技計畫的重點政策項目，除維持107年度「亞洲．矽谷」、「智慧機械」、「綠能產業」、「生醫產業」等10大重點政策項目外，新興及擴大推動方向，將著重聚焦於AI與醫療科技等項目。



賴清德表示，未來各部會執行相關科技計畫時，都應重視計畫目標，且目標擬定要與成果連結，例如與GDP成長做結合。此外，目前民間資金對研發的投入比例高，後續除科技預算成長5%外，政府也會注意配合民間發展需要。



科技會報辦公室表示，科技會報委員、台積電董事長張忠謀在會中指出，過去台灣錯失網際網路的產業發展時代，減少許多相關新創成果。賴清德說，因此應把握人工智慧（AI）或物聯網（IoT）等下世代產業趨勢。



另外，科技會報委員、Google台灣董事總經理簡立峰提出科技跨域發展問題，賴清德回應，未來推動科技產業發展時，應注意跨域結合，例如智慧機械與智慧醫療等；未來相關部會也應加強相關基礎建設與人才培育。1070125