去年12月轉亮黃藍燈 景氣仍維持復甦

國發會26日公布106年12月景氣對策信號，亮出代表「景氣趨弱」的黃藍燈。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳政偉台北26日電）國發會公布景氣對策信號，去年12月綜合判斷分數為22分，燈號為「景氣趨弱」的黃藍燈，不過，國發會認為，國內景氣仍維持復甦，但受匯率與基期因素，影響經濟動能的力道。
國家發展委員會今天公布，106年12月景氣對策信號綜合判斷分數為22分，較11月修正後的23分減少1分，12月景氣燈號由綠燈轉呈黃藍燈，但景氣領先、同時指標仍持續上升，顯示當前國內景氣仍維持復甦。
觀察領先指標不含趨勢指數為102.14，較去年11月上升0.34%，連7個月上升的累積增幅1.84%；同時指標不含趨勢指數為102.97，較11月上升0.35%，連7個月上升，累積增幅3.32%。
國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，106年11月綜合判斷分數上修1分，為23分，燈號也由黃藍燈上修為綠燈，主因為製造業銷售量指數的燈號由藍燈上修為黃藍燈，增加1分所致。
她解釋，當中製造業銷售量指數是預測值，後來經過修正之後，才會讓燈號跨過門檻值改亮綠燈。
吳明蕙說，106年12月較11月修正後的23分減少1分，主要則是因為9項構成項目中，機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少1分，其餘8項燈號不變。
她說，機械及電機設備進口值下滑除了因為新台幣升值外，設備進口也有其週期性，不太可能一直都往上升。
吳明蕙解釋，台灣的外貿受到匯率影響，以美元計價的進出口都是兩位數成長，但因為12月新台幣升值6.8%，以新台幣計價的部分年增率比較低，就會影響燈號表現。另外，因為去年基期較高，也會受到影響。
展望未來，吳明蕙表示，內需方面，半導體業者可望持續投入先進製程投資，像是台積電在南部科學工業園區，舉行晶圓18廠第一期動土，也看到民間投資動能的挹注。
她說，政府積極排除投資障礙，推動前瞻基礎建設、落實產業創新發展計畫等，都是活絡加速投資台灣動能；隨著企業獲利好轉有助於企業加薪與股利發放，以及就業情勢穩定，可望帶動民間消費。1070126
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