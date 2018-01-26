/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票學測管中閔水底情深
>rss

去年12月轉亮黃藍燈 景氣仍維持復甦

發稿時間：2018/01/26 16:07

最新更新：2018/01/26 18:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國發會26日公布106年12月景氣對策信號，亮出代表「景氣趨弱」的黃藍燈。（中央社檔案照片）國發會26日公布106年12月景氣對策信號，亮出代表「景氣趨弱」的黃藍燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳政偉台北26日電）國發會公布景氣對策信號，去年12月綜合判斷分數為22分，燈號為「景氣趨弱」的黃藍燈，不過，國發會認為，國內景氣仍維持復甦，但受匯率與基期因素，影響經濟動能的力道。

國家發展委員會今天公布，106年12月景氣對策信號綜合判斷分數為22分，較11月修正後的23分減少1分，12月景氣燈號由綠燈轉呈黃藍燈，但景氣領先、同時指標仍持續上升，顯示當前國內景氣仍維持復甦。

觀察領先指標不含趨勢指數為102.14，較去年11月上升0.34%，連7個月上升的累積增幅1.84%；同時指標不含趨勢指數為102.97，較11月上升0.35%，連7個月上升，累積增幅3.32%。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，106年11月綜合判斷分數上修1分，為23分，燈號也由黃藍燈上修為綠燈，主因為製造業銷售量指數的燈號由藍燈上修為黃藍燈，增加1分所致。

她解釋，當中製造業銷售量指數是預測值，後來經過修正之後，才會讓燈號跨過門檻值改亮綠燈。

吳明蕙說，106年12月較11月修正後的23分減少1分，主要則是因為9項構成項目中，機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少1分，其餘8項燈號不變。

她說，機械及電機設備進口值下滑除了因為新台幣升值外，設備進口也有其週期性，不太可能一直都往上升。

吳明蕙解釋，台灣的外貿受到匯率影響，以美元計價的進出口都是兩位數成長，但因為12月新台幣升值6.8%，以新台幣計價的部分年增率比較低，就會影響燈號表現。另外，因為去年基期較高，也會受到影響。

展望未來，吳明蕙表示，內需方面，半導體業者可望持續投入先進製程投資，像是台積電在南部科學工業園區，舉行晶圓18廠第一期動土，也看到民間投資動能的挹注。

她說，政府積極排除投資障礙，推動前瞻基礎建設、落實產業創新發展計畫等，都是活絡加速投資台灣動能；隨著企業獲利好轉有助於企業加薪與股利發放，以及就業情勢穩定，可望帶動民間消費。1070126

延伸閱讀》新台幣爆量勁揚抵29元大關 彭淮南劍指川普

延伸閱讀》年輕人擠在22K服務業 胡勝正提解方

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 景氣經濟國發會
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP