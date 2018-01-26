當著柯文哲面 總統說了台灣價值是什麼

總統蔡英文（前左）26日到位於台北市松山區的健康公宅視察，台北市長柯文哲（右）等人也在旁陪同蔡總統參觀。中央社記者王飛華攝 107年1月26日

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天與台北市長柯文哲同台視察台北市健康公宅時主動表示，除台灣主體意識，照顧年輕人居住權益與環境也是台灣價值；為了年輕人，中央地方不分顏色共同合作。



兼任民主進步黨主席的蔡總統日前接受專訪被問到柯文哲還是民進黨盟友嗎？蔡總統說，柯文哲須再次確認「台灣價值」，「讓我們的支持者覺得，他是一個我們可以一起作戰的人」；柯文哲受訪說，「我很想知道她（指蔡總統）的台灣價值是什麼。」



蔡總統下午與柯文哲同台視察健康公宅，並與青創戶對談。



農曆新年將近，蔡總統送柯文哲總統府的紅包袋與春聯，柯文哲則送蔡總統新台幣一元的發財金。蔡總統得知台北市政府的發財金一套有6張，對柯文哲說「送一套給我吧」；蔡總統也笑稱她送的紅包袋，「裡面沒有錢，給你包紅包用」，兩人互動熱絡自然。



蔡總統致詞時主動提到，她知道這幾天很多人都在討論「台灣價值」，她要藉這個場合特別指出，台灣價值除台灣主體意識，照顧年輕人居住權益與環境也是台灣價值。



蔡總統說，她知道大家很關心柯文哲要和她怎麼互動，但「我們今天不談選舉」，為了台灣年輕人，中央跟地方政府本來就不應分黨派、顏色，共同合作，一起用行動幫年輕人與弱勢者，解決居住問題。



蔡總統表示，不只中央、地方要合作，只要能幫年輕人解決生活問題，過去的政府做的是對的事，要給予肯定。健康公共住宅就是很好範例，「要特別肯定（前總統）馬英九政府的時期補助了這個公共住宅的土地經費」，社會住宅就是要這樣全國動起來。1070126





總統蔡英文（左2）26日前往視察「台北市健康公宅」，台北市長柯文哲（左3）等人陪同，都發局長林洲民（右）並為蔡總統介紹智慧電表。中央社記者王飛華攝 107年1月26日

總統蔡英文（左）26日下午到位於台北市松山區的健康公宅視察，台北市長柯文哲（右2）、副市長林欽榮（右）陪同。圖為蔡總統仔細查看公宅內家具。中央社記者王飛華攝 107年1月26日





延伸閱讀》台灣價值議題 柯文哲：標題太聳動



延伸閱讀》北市健康公宅申請開跑 34坪租2.7萬元



延伸閱讀》柯文哲視察健康公宅 最關心有沒有網路