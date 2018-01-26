爐石戰記世界冠軍 陳威霖凱旋歸國

台灣職業電競好手陳威霖（右）日前在「爐石戰記」全球巡迴賽總決賽，逆轉勝奪冠，26日下午與一同前往參賽、晉級賽事8強的選手曹祖霖（左）返台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 107年1月26日

（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）台灣職業電競好手陳威霖拿下2017「爐石戰記」全球巡迴賽世界冠軍，今天凱旋歸國，吸引上百位粉絲前往接機，他期許有更多公司可以資助台灣戰隊。



台灣職業電競好手陳威霖（tom60229），22日在「爐石戰記」2017 HCT冠軍賽逆轉擊敗對手奪下冠軍，今天下午他與8強選手曹祖霖（SamuelTsao）返台，受到英雄式的歡迎。逾百名粉絲們除高舉自製手牌，此起彼落地叫著他的暱稱「大哥」，還爭相與他合照，場面熱烈。



陳威霖受訪表示，雖然自覺有拿冠軍的實力，但參加決賽的選手個個實力堅強，想要獲勝還是需要一點運氣。他的規劃原本只是把今年世界賽打好，但與美國選手上演精采對決，最終以3：2逆轉勝出後，「可以拿到冠軍還是覺得相當開心。」



陳威霖表示，台灣在電競遊戲領域實力堅強人才濟濟，但在後勤部分還需要加強。台灣選手較缺乏資金，很多公司願意投資國外戰隊，卻不願協助台灣戰隊。他隸屬的閃電狼戰隊這幾年都有支付月薪，小編也會協助發放照片、照顧粉絲團、出國還有些補助，在生活上還算夠用。



陳威霖指出，這次拿下2017「爐石戰記」全球巡迴賽世界冠軍，還收到總統蔡英文的祝賀覺得相當開心。至於25萬美元（約新台幣740萬元）的獎金將會先存起來。



對於未來，他原本預計在賽後慢慢轉移重心，不過還在思考當中，希望可以先休息一段時間再做決定。1070126





台灣職業電競好手陳威霖（前中左持獎座者）日前勇奪「爐石戰記」全球巡迴賽世界冠軍，26日凱旋歸國，上百名粉絲前往機場熱情接機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 107年1月26日

延伸閱讀》爐石戰記冠軍陳威霖：懦弱的選擇比輸還可怕



延伸閱讀》陳威霖奪爐石全球冠軍 華郵也讚賞



延伸閱讀》電競業近5年職缺倍增 月均薪多5千元