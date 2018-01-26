夜市囝仔曾俊欣 進澳網青少年男單決賽

台灣青少年男子單打好手曾俊欣（圖），26日在澳網青少年男單4強賽擊敗英國小將麥克修，成功闖進決賽。（圖取自曾俊欣臉書www.facebook.com/CengJunXin）
（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣青少年男子單打好手曾俊欣，今天在澳洲網球公開賽青少年男單4強，以6比3、5比7、6比4擊敗非種子的英國小將麥克修，成功闖進澳網青少年男單決賽。
曾俊欣父母都在永和樂華夜市擺攤，因此他也獲得「夜市囝仔」的綽號，今天他淘汰麥克修（Aidan Mchugh），成為台灣青少年網球史上，繼2008年「小胖」楊宗樺後，10年來首位闖進澳網青少年男單決賽的台灣球員，不過當年楊宗樺在男單僅獲亞軍，男雙則順利奪冠，曾俊欣大有機會改寫歷史，而他決賽對手將是大會第7種子、美國選手柯達（Sebastian Korda）。
今天首盤雙方陷入破發大戰，前6局各自破了對手2次發球局，以3比3扯平，不過曾俊欣在第9局再度成功破發，一口氣連拿3局，先以6比3拿下。
次盤前6局曾俊欣就被對手2度破發，以2比4落後之際，天空突然下起大雨，比賽也移入室內球場繼續，無奈他仍以5比7丟掉第2盤，盤數也追成1比1平。
所幸關鍵決勝盤，曾俊欣穩住陣腳，以6比4淘汰對手，拿下決賽門票，加上稍早台灣女將梁恩碩也以4比6、6比3、7比6（5）擊敗義大利小將柯希雅瑞托（Elisabaetta Cocciaretto），今年澳網青少年男、女單打決賽，台灣球員都沒缺席。
而梁恩碩與中國女將王欣瑜聯手的女雙組合，原訂今晚要和澳洲小將艾派莎（Violet Apisah）和瑞士的孫璐璐（Lulu Sun）爭搶澳網青少年女雙冠軍，不過因雨大會臨時決定將比賽順延至台灣時間27日下午2時30分開打。1070126
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