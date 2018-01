NBA明星賽分隊 詹皇找前隊友厄文合體

(中央社洛杉磯25日綜合外電報導)美國職籃NBA今天揭曉明星賽分隊名單,隊長詹姆斯(LeBron James)找來前隊友厄文(Kyrie Irving),並挖角金州勇士球星杜蘭特(Kevin Durant)組隊。



隊長柯瑞(Stephen Curry)則選來火箭「大鬍子」哈登(James Harden)、「字母哥」安特托昆博(Giannis Antetokounmpo),與勇士隊友湯普森(Klay Thompson)、葛林(Draymond Green)組成堅強陣容。





詹皇隊先發名單包括詹姆斯、厄文、杜蘭特、戴維斯(Anthony Davis)與柯森斯(DeMarcus Cousins)。



詹皇隊替補球員有畢爾(Bradley Beal)、阿德雷奇(LaMarcus Aldridge)、洛夫(Kevin Love)、衛斯布魯克(Russell Westbrook)、歐拉迪波(Victor Oladipo)、波辛吉斯(Kristaps Porzingis)、沃爾(John Wall)。





柯神隊先發名單有柯瑞、哈登、安特托昆博、德羅森(DeMar DeRozan)與恩比德(Joel Embiid)。



柯神隊替補球員有湯普森、葛林、巴特勒(Jimmy Butler)、里拉德(Damian Lillard)、霍福德(Al Horford)、勞瑞(Kyle Lowry)、湯斯(Karl-Anthony Towns)。



有別往年明星賽採東區、西區分隊對抗,今年首次採行由球迷票選最高票的兩名隊長組隊,在兩名隊長以外的8名票選先發、14名替補球星中輪流選人。



NBA明星週今年在洛杉磯史泰博中心(Staples Center)舉行,2月16日未來之星挑戰賽、17日三分球大賽與灌籃大賽、18日第67屆明星對抗賽。(譯者:林宏翰/核稿:張曉雯)1070126





"Important to have my teammate alongside me." @KingJames (#TeamLeBron) and @StephenCurry30 (#TeamStephen) break down their 2018 #NBAAllStar selections. pic.twitter.com/mjFkv0HBTt