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NBA明星賽分隊 詹皇找前隊友厄文合體

發稿時間：2018/01/26 08:55

最新更新：2018/01/26 12:18

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美國職籃NBA 25日揭曉明星賽分隊名單。（取自2018 NBA All-Star推特twitter.com）美國職籃NBA 25日揭曉明星賽分隊名單。（取自2018 NBA All-Star推特twitter.com）

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國職籃NBA今天揭曉明星賽分隊名單，隊長詹姆斯（LeBron James）找來前隊友厄文（Kyrie Irving），並挖角金州勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）組隊。

隊長柯瑞（Stephen Curry）則選來火箭「大鬍子」哈登（James Harden）、「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），與勇士隊友湯普森（Klay Thompson）、葛林（Draymond Green）組成堅強陣容。

NBA明星賽詹皇隊。（圖取自NBA官網www.nba.com）NBA明星賽詹皇隊。（圖取自NBA官網www.nba.com）

詹皇隊先發名單包括詹姆斯、厄文、杜蘭特、戴維斯（Anthony Davis）與柯森斯（DeMarcus Cousins）。

詹皇隊替補球員有畢爾（Bradley Beal）、阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）、洛夫（Kevin Love）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、歐拉迪波（Victor Oladipo）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、沃爾（John Wall）。

NBA明星賽柯神隊。（圖取自NBA官網www.nba.com）NBA明星賽柯神隊。（圖取自NBA官網www.nba.com）

柯神隊先發名單有柯瑞、哈登、安特托昆博、德羅森（DeMar DeRozan）與恩比德（Joel Embiid）。

柯神隊替補球員有湯普森、葛林、巴特勒（Jimmy Butler）、里拉德（Damian Lillard）、霍福德（Al Horford）、勞瑞（Kyle Lowry）、湯斯（Karl-Anthony Towns）。

有別往年明星賽採東區、西區分隊對抗，今年首次採行由球迷票選最高票的兩名隊長組隊，在兩名隊長以外的8名票選先發、14名替補球星中輪流選人。

NBA明星週今年在洛杉磯史泰博中心（Staples Center）舉行，2月16日未來之星挑戰賽、17日三分球大賽與灌籃大賽、18日第67屆明星對抗賽。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070126



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