謝淑薇澳網操過頭 宣布退出台灣公開賽

謝淑薇26日宣布，因為在澳網連打9天比賽造成身體不適，決定退出WTA台灣公開賽。（圖取自澳網推特 twitter.com）

（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣網球一姐謝淑薇今年在澳洲網球公開賽表現亮眼，不過單、雙打蠟燭兩頭燒，加上連續9天出賽操過頭，讓她身體有些不適，宣布退出下週開打的WTA台灣公開賽。



謝淑薇今年澳網出色的表現威震網壇，女單連克世界排名第3的西班牙名將蒙奎露薩（Garbine Muguruza），接著再以6比2、7比5擊敗大會26號種子、波蘭名將拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska），可惜最後力拚3盤不敵德國名將柯貝（Angelique Kerber），止步16強。



不僅於此，謝淑薇與中國好手彭帥聯手的「海峽組合」也闖進4強，她今天在臉書粉絲頁除感謝球迷支持，也透露這次比賽打到最後，手臂打到沒力，女雙4強賽當天起床時還落枕。



不過，她強調：「我還是盡量讓自己在這樣疲勞不適的狀態下，與我的隊友一起，戰到最後！」



謝淑薇也提到，這次澳網她連打9天比賽，每一場都是全力以赴，後面開始身體出現不適。因此，她宣布：「容我休息一下，這次在台灣公開賽缺席一次。」



歷經澳網出色表現，謝淑薇下週世界排名可望由88躍升至71名，之前WTA台灣公開賽大會也宣布，謝淑薇已直接取得會內賽門票，可惜她因身體不適臨時退賽，也讓球迷少了近距離欣賞她球技的機會。1070126



