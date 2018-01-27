世界經濟論壇演說 川普考慮重新加入TPP[影]

美國總統川普去年決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，26日在世界經濟論壇演說表示，對重新加入TPP敞開大門。（圖取自世界經濟論壇網頁www.weforum.org）

（中央社達佛斯26日綜合外電報導）美國總統川普今天對美國重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP）敞開大門，他去年就任總統才幾天就宣示退出這項協定。



法新社報導，川普在瑞士達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇演說中提出他的建議，此前幾天，美國除外的11國才就推進這項協定達成協議。



入主白宮後，退出TPP是川普最先做出的決定之一。



在達佛斯演說中，川普表示將考慮與曾是TPP夥伴國進行貿易談判，「不是個別，就或許是與一個群體（進行談判）。」



他說，「如果是在整體利益之下」，才會進行。（譯者：徐睿承）1070127





影片來源：World Economic Forum YouTube頻道

川普談TPP 日歡迎但以早日生效為目標



（中央社記者黃名璽東京27日專電）日本政府對美國總統川普一席可能重回TPP的談話表示歡迎，但並不考慮修正TPP，在慎重確認川普發言的真正意涵同時，當務之急仍是讓排除美國的11國TPP協定能早日生效。



川普26日對美國重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP）敞開大門，他去年就任總統才幾天就宣示退出這項協定。



日本放送協會（NHK）報導，有關跨太平洋夥伴協定，川普26日在世界經濟論壇大會上，暗示以再協商作為美國重回TPP前提的可能性。



對川普表達理解TPP的意義，日本政府相關部會首長相繼表示歡迎，並期待美國未來能重回TPP。



不過，日本官房副長官西村康稔說，TPP協定是經過長時間累積而來，就像玻璃製品般，若要和美國再度協商，現實情況來說是不可能的。



因此，日本政府將慎重地確認川普發言的真正意義，當務之急仍是讓排除美國的11國TPP協定能早日生效。1070127



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