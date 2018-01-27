/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票學測管中閔旅行青蛙
>rss

世界經濟論壇演說 川普考慮重新加入TPP[影]

發稿時間：2018/01/27 06:20

最新更新：2018/01/27 09:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國總統川普去年決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，26日在世界經濟論壇演說表示，對重新加入TPP敞開大門。（圖取自世界經濟論壇網頁www.weforum.org）美國總統川普去年決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，26日在世界經濟論壇演說表示，對重新加入TPP敞開大門。（圖取自世界經濟論壇網頁www.weforum.org）

（中央社達佛斯26日綜合外電報導）美國總統川普今天對美國重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP）敞開大門，他去年就任總統才幾天就宣示退出這項協定。

法新社報導，川普在瑞士達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇演說中提出他的建議，此前幾天，美國除外的11國才就推進這項協定達成協議。

入主白宮後，退出TPP是川普最先做出的決定之一。

在達佛斯演說中，川普表示將考慮與曾是TPP夥伴國進行貿易談判，「不是個別，就或許是與一個群體（進行談判）。」

他說，「如果是在整體利益之下」，才會進行。（譯者：徐睿承）1070127

影片來源：World Economic Forum YouTube頻道

川普談TPP 日歡迎但以早日生效為目標

（中央社記者黃名璽東京27日專電）日本政府對美國總統川普一席可能重回TPP的談話表示歡迎，但並不考慮修正TPP，在慎重確認川普發言的真正意涵同時，當務之急仍是讓排除美國的11國TPP協定能早日生效。

川普26日對美國重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP）敞開大門，他去年就任總統才幾天就宣示退出這項協定。

日本放送協會（NHK）報導，有關跨太平洋夥伴協定，川普26日在世界經濟論壇大會上，暗示以再協商作為美國重回TPP前提的可能性。

對川普表達理解TPP的意義，日本政府相關部會首長相繼表示歡迎，並期待美國未來能重回TPP。

不過，日本官房副長官西村康稔說，TPP協定是經過長時間累積而來，就像玻璃製品般，若要和美國再度協商，現實情況來說是不可能的。

因此，日本政府將慎重地確認川普發言的真正意義，當務之急仍是讓排除美國的11國TPP協定能早日生效。1070127

延伸閱讀》川普：如果能談成更好協議，我會完成TPP

延伸閱讀》不公平貿易 川普：美國不再視若無睹

延伸閱讀》川普：美國優先不意味獨善其身

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP