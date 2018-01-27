王維中入韓職 NC恐龍開90萬美元合約

旅美釀酒人隊台灣投手王維中確定轉戰韓國職棒，韓職NC恐龍隊開出總值90萬美元（約新台幣2600萬）合約完成簽約。（圖取自NC恐龍隊官網www.ncdinos.com）
（中央社記者謝靜雯台北27日綜合報導）旅美釀酒人隊台灣投手王維中確定轉戰韓國職棒，今天韓職NC恐龍隊官網也發出消息，開出總值90萬美元（約新台幣2600萬）合約完成簽約，王維中成為台灣旅韓國職棒第一人。
釀酒人隊今天宣布釋出台灣投手王維中，韓國職棒NC恐龍隊也在官網上公布，確定與王維中完成簽約，開出20萬美元簽約金、年薪50萬美元，另有激勵獎金20萬美元，總值共90萬美元的合約。
左投王維中2011年底與美國職棒海盜隊簽約，2013年透過規則五選秀被釀酒人隊選走，並在2014年首度在大聯盟出賽，去年球季再升上大聯盟，目前為止旅美生涯大聯盟總計出賽22場，投18.2局，被敲35支安打，大聯盟生涯防禦率11.09，沒有勝敗成績。
NC恐龍隊球團表示，持續看到王維中的進步，能夠招攬到具大聯盟資歷的王維中，對韓國職棒發展也有不少幫助，也有助於擴展亞洲市場。
王維中表示，身為台灣第一個韓國職棒球員很特別，但對棒球的熱愛沒有什麼不同，會持續努力，NC恐龍隊是很強的團隊，會努力做好自己的工作。
王維中已經完成體檢，30日將隨球隊一起赴美春訓。1070127
延伸閱讀》釀酒人釋出王維中 簽下外野手肯恩