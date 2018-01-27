婦聯會鷹派若掌1/3票數 行政契約簽不成

婦聯會31日開會決定是否與內政部、黨產會簽行政契約，婦聯會主任委員雷倩形容目前局勢「山雨欲來」。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北27日電）中華民國婦女聯合會31日開會決定是否與內政部、黨產會簽行政契約，婦聯會主任委員雷倩形容目前局勢「山雨欲來」；依規定，婦聯會內鷹派只要掌握1/3票數，行政契約就簽不成。



婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。



三方協商的行政契約文本已大致抵定，婦聯會31日將召開會員代表大會，討論並表決是否簽署行政契約。不過，內部卻傳出不同聲音。



知情人士表示，有一派人認為，協商前提是政府要講清楚婦聯會不是中國國民黨附隨組織，如果不是，政府怎還能以行政契約要求人民團體處分財產？前婦聯會主任委員辜嚴倬雲立場很清楚，反對不清不楚的和解。



知情人士說，與「協商派」相比，這一派人反對簽行政契約，且黨產會無法保證以後成立的促進轉型正義委員會不查婦聯會，到底簽的好處在哪？政府如果以不簽行政契約就認定為附隨組織方式恐嚇，不如讓法院判定。



代表婦聯會簽署備忘錄的雷倩今天在社群網站臉書（facebook）發文指出，31日臨時會員代表大會山雨欲來，結果難以預料。黨產會已明確指出，31日簽署行政契約決議未過，黨產會將以最快速度開會認定婦聯會為國民黨附隨組織，財產未經許可不得動用。



「這是我從去年10月26日進入有如圍城的婦聯會以來，最擔心的一次」，她說，她召集全體同仁說明最新發展，請求大家無論形勢如何險峻，「守城的我們一定要以最專業、最符合婦聯會格調的表現，開好臨時會員大會」。



一名2、3週前受辜嚴倬雲委託進婦聯會協助的律師受訪表示，依人民團體法規定，人民團體要處分財產要經會員（會員代表）大會決議，且會議至少要會員（會員代表）過半數出席，出席者須超過2/3以上同意才通過，只要出席者1/3不同意，行政契約就簽不了。



人團法規定，人民團體會員（會員代表）大會決議，應有會員（會員代表）過半數出席，出席人數過半數或較多數同意，但財產處分事項，須有出席人數2/3以上同意。



雷倩表示，有人質疑，為何她接手短短5天即簽署備忘錄？其實質疑的人非常清楚，這是去年2月到3月、7月到12月兩階段協商結果，她努力的目標是保護婦聯會組織不被解散清算、會務不致完全停擺、同仁不受政府壓迫。



面對內部「鷹派」勢力，婦聯會是否簽了備忘錄又反悔？知情人士說，這就像政府代表簽了海峽兩岸服務貿易協議後，立法院也要審議。1070127





1/26 黨產會開鍘在即，堅守圍城下週三的臨時會員大會山雨欲來，結果難以預料。黨產會發言人1/26下午明確指出如1/31行政契約未過，黨產會將以最快速度立刻召開臨時委員會，認定婦聯會為國民黨附隨組織，財產未經許可不得動用。她強調，一旦認... 由雷倩貼上了 2018年1月26日





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