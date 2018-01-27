/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票學測楊金龍梁恩碩
>rss

婦聯會鷹派若掌1/3票數 行政契約簽不成

發稿時間：2018/01/27 13:57

最新更新：2018/01/27 14:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
婦聯會31日開會決定是否與內政部、黨產會簽行政契約，婦聯會主任委員雷倩形容目前局勢「山雨欲來」。（中央社檔案照片） 婦聯會31日開會決定是否與內政部、黨產會簽行政契約，婦聯會主任委員雷倩形容目前局勢「山雨欲來」。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北27日電）中華民國婦女聯合會31日開會決定是否與內政部、黨產會簽行政契約，婦聯會主任委員雷倩形容目前局勢「山雨欲來」；依規定，婦聯會內鷹派只要掌握1/3票數，行政契約就簽不成。

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。

三方協商的行政契約文本已大致抵定，婦聯會31日將召開會員代表大會，討論並表決是否簽署行政契約。不過，內部卻傳出不同聲音。

知情人士表示，有一派人認為，協商前提是政府要講清楚婦聯會不是中國國民黨附隨組織，如果不是，政府怎還能以行政契約要求人民團體處分財產？前婦聯會主任委員辜嚴倬雲立場很清楚，反對不清不楚的和解。

知情人士說，與「協商派」相比，這一派人反對簽行政契約，且黨產會無法保證以後成立的促進轉型正義委員會不查婦聯會，到底簽的好處在哪？政府如果以不簽行政契約就認定為附隨組織方式恐嚇，不如讓法院判定。

代表婦聯會簽署備忘錄的雷倩今天在社群網站臉書（facebook）發文指出，31日臨時會員代表大會山雨欲來，結果難以預料。黨產會已明確指出，31日簽署行政契約決議未過，黨產會將以最快速度開會認定婦聯會為國民黨附隨組織，財產未經許可不得動用。

「這是我從去年10月26日進入有如圍城的婦聯會以來，最擔心的一次」，她說，她召集全體同仁說明最新發展，請求大家無論形勢如何險峻，「守城的我們一定要以最專業、最符合婦聯會格調的表現，開好臨時會員大會」。

一名2、3週前受辜嚴倬雲委託進婦聯會協助的律師受訪表示，依人民團體法規定，人民團體要處分財產要經會員（會員代表）大會決議，且會議至少要會員（會員代表）過半數出席，出席者須超過2/3以上同意才通過，只要出席者1/3不同意，行政契約就簽不了。

人團法規定，人民團體會員（會員代表）大會決議，應有會員（會員代表）過半數出席，出席人數過半數或較多數同意，但財產處分事項，須有出席人數2/3以上同意。

雷倩表示，有人質疑，為何她接手短短5天即簽署備忘錄？其實質疑的人非常清楚，這是去年2月到3月、7月到12月兩階段協商結果，她努力的目標是保護婦聯會組織不被解散清算、會務不致完全停擺、同仁不受政府壓迫。

面對內部「鷹派」勢力，婦聯會是否簽了備忘錄又反悔？知情人士說，這就像政府代表簽了海峽兩岸服務貿易協議後，立法院也要審議。1070127

1/26 黨產會開鍘在即，堅守圍城下週三的臨時會員大會山雨欲來，結果難以預料。黨產會發言人1/26下午明確指出如1/31行政契約未過，黨產會將以最快速度立刻召開臨時委員會，認定婦聯會為國民黨附隨組織，財產未經許可不得動用。她強調，一旦認...

雷倩貼上了 2018年1月26日



延伸閱讀》婦聯會若不簽行政契約 黨產會將凍資產

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 婦聯會雷倩
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP