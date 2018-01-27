國民黨搶攻宜花澎 拚基竹綠地變藍天

各界備戰2018選舉，國民黨尚未確定新竹市長提名人選，目前已有前新竹市長許明財（前右3）、現任市議員林耕仁（前右4）及李國璋（前右2）3人登記藍營初選，呈現「3搶1」態勢。（國民黨新竹市黨部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月27日

（中央社記者謝佳珍台北27日電）中國國民黨31日將通過縣市長第二波提名，希望力守台東縣，評估澎湖縣、宜蘭縣與花蓮縣有機會搶攻，基本盤藍大於綠的基隆市與新竹市，也希望「綠地變藍天」。



國民黨布局西元2018年選戰，去年12月已通過首波提名，徵召尋求連任的南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、連江縣長劉增應，還有贏得彰化縣長黨內初選的國民黨籍立法委員王惠美。



第二波提名名單將送31日中央常務委員會通過，包括黨內初選結果在28日出爐的基隆市、新竹市，及徵召前澎湖縣長賴峰偉參選澎湖縣長、台東縣議長饒慶鈴參選台東縣長、國民黨籍立委徐榛蔚參選花蓮縣長、羅東鎮長林姿妙參選宜蘭縣長。



台東縣是國民黨執政縣市，饒慶鈴與國民黨籍立委廖國棟民意調查結果，饒慶鈴勝出，將對上代表民主進步黨參選的立委劉櫂豪；饒慶鈴希望能為國民黨守住藍天。



不過，由於地方政壇上傳出饒慶鈴家族與前台東縣長吳俊立因為過去立委選舉種下心結，後續能否成功整合成為關鍵。



國民黨組織發展委員會主任委員李哲華告訴中央社記者，吳俊立的胞妹吳秀華現為台東縣地方黨部主委，台東縣長黃健庭也全力投入輔選，整合往好的方向，但面對第五次參選的劉櫂豪，仍有硬仗要打。



賴峰偉回鍋參選澎湖縣長，對決尋求連任的民進黨現任澎湖縣長陳光復。兩人過去曾對決，如今主客易位，兩位藍綠縣長級的決戰，引發關注。



李哲華表示，陳光復任內沒推動重大建設，再加上不續建前縣長王乾發任內推動的大倉媽祖文化園區，以及軍事基地遷移案，都引發爭議，加上政府力推軍公教年金改革，在軍公教比例相當高的澎湖引發強烈反彈。



他說，賴峰偉與陳光復是對照組，一個是8年縣長任內贏得好口碑，甚至在媒體民調上贏過當時擔任台北市長的馬英九，在陳光復縣政無所作為的情況下，民眾更會懷念賴峰偉。



代表國民黨出征宜蘭縣長的林姿妙，曾擔任3屆議員，林聰賢2009年當選宜蘭縣長時，林姿妙就以過半得票率，成功接續林聰賢成為羅東鎮長。



國民黨幹部表示，林姿妙很早開始布局參選，憑藉著「羅東經驗」、服務好又親切的好口碑，在國民黨內部民調遙遙領先民進黨可能的對手，宜蘭縣選情看好。



至於花蓮縣，目前由無黨籍的傅崐萁擔任縣長，國民黨徵召傅崐萁妻子徐榛蔚參選。國民黨幹部指出，徐榛蔚扎根基層，擔任立委期間積極爭取花蓮縣建設，問政成績獲肯定，對比民進黨至今參選人仍不明朗的情況下，國民黨有機會拿下執政權。



此外，國民黨正展開基隆市與新竹市長選舉黨內初選，前移民署長謝立功、前駐紐西蘭代表介文汲、基隆市議長宋瑋莉3人登記參選基隆市長；前新竹市長許明財、新竹市議員林耕仁、李國璋3人角逐新竹市長。初選結果28日出爐，送31日中常會通過提名。



基隆市與新竹市現在雖為民進黨執政縣市，但因為基本盤藍大於綠，國民黨評估只要整合成功，就有機會勝選。1070127