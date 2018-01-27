民進黨力圖花東變天 打政績牌守宜基澎竹

年底縣市長選舉，綠希望鞏固版圖。黨務人士表示，在民進黨籍基隆市長林右昌（左）執政下，基隆已從老邁城市有效翻轉，也說民進黨籍新竹市長林智堅（右）堪稱「六星級的市長」，認真推動市政。黨務人士看好林右昌、林智堅爭取連任。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北27日電）年底縣市長選舉，綠希望鞏固版圖，藍力拚執政過半。民進黨評估，艱困選區不是牢不可破，例如花蓮縣；至於爭取連任縣市，基隆市、新竹市與澎湖縣，必須強化政績累積競選能量。



西元2018年底九合一選舉勝負牽動2020年總統大選，民主進步黨與中國國民黨勢必都將全力應戰。國民黨陣營將在31日公布第二波提名，鎖定基隆市、宜蘭縣、新竹市、台東縣、花蓮縣與澎湖縣。



位處台灣頭的基隆市，黨務人士受訪表示，民進黨籍基隆市長林右昌執政下，基隆已從老邁城市有效翻轉，「整個城市亮起來了」。林右昌3年多執政不走藍綠對決，以「全民市長」概念，府會關係和諧，讓基隆光榮感回來了，進步有感，爭取連任應是「相當穩定」。



至於宜蘭縣，向來被視為民進黨的「民主聖地」；不過，黨務人士說，相較於國民黨陣營人選幾乎很早就定於一尊，羅東鎮長林姿妙呼聲高，大環境確實對民進黨較不利。



宜蘭縣目前綠色執政，但現階段黨內紛擾，讓支持者憂慮與焦躁，黨內可望於提名人選確定，隊伍整理好後，「競爭對手並不是沒有辦法扳倒」，不會讓對手陣營認為會有壓倒性勝利。



新竹市長選情，黨務人士分析，新竹選民結構主要是以中產階級和年輕人為主，民進黨籍新竹市長林智堅上任以來，相當在意城市年輕化。4年前以39歲年輕之姿當選的林智堅有3個小孩，政策上認真打造可照顧下一代的生活與學習環境，讓父母們能安心工作。



黨務人士認為，林智堅堪稱「六星級的市長」，認真推動市政，現階段看起來，在國民黨參選人整合前，只要按部就班，落實施政理念，「連任是沒有問題」。



東台灣部分，黨務人士表示，國民黨陣營向來對台東縣長選舉極具信心，一來是民進黨在台東縣從沒執政過，再者認為原住民屬國民黨的「鐵票部隊」，但民進黨這次由立委劉櫂豪出馬角逐，深耕台東，勤跑基層，創造屬於「劉櫂豪的民進黨品牌」。尤其劉櫂豪兩屆立委任內，積極照顧弱勢及服務原住民，民進黨不認為國民黨在台東縣有絕對優勢。



至於向來被視為「後山」的花蓮縣，黨務人士坦言，對民進黨而言，包括金門縣與連江縣，花蓮縣也確屬相對艱困選區，但民進黨籍的蕭美琴能在當地選上立委，代表花蓮非鐵板一塊，「花蓮縣長選舉對民進黨也不是牢不可破」。儘管到目前為止，民進黨尚未提名候選人，待人選就定位後，就會努力找出有利的競爭方式。



澎湖縣部分，黨務人士指出，民進黨籍澎湖縣長陳光復上任以來施政表現，不論在招商、觀光人數等各方面都締造高速成長，成績亮麗。



不過，黨務人士認為，澎湖選民結構3成是軍公教，加上眷屬，約占5成，應是受年金改革衝擊最大縣市，陳光復連任之路是否受年改爭議影響，後續值得觀察。陳光復須強化政績並轉換為競選能量，包括促請中央在政策方面，給予軍公教更大照顧，及爭取拉高澎湖離島加給，透過相關政策作為，讓軍公教有感，把衝擊降到最低。1070127