/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票學測楊金龍梁恩碩
>rss

民進黨力圖花東變天 打政績牌守宜基澎竹

發稿時間：2018/01/27 16:35

最新更新：2018/01/27 21:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
年底縣市長選舉，綠希望鞏固版圖。黨務人士表示，在民進黨籍基隆市長林右昌（左）執政下，基隆已從老邁城市有效翻轉，也說民進黨籍新竹市長林智堅（右）堪稱「六星級的市長」，認真推動市政。黨務人士看好林右昌、林智堅爭取連任。（中央社檔案照片）年底縣市長選舉，綠希望鞏固版圖。黨務人士表示，在民進黨籍基隆市長林右昌（左）執政下，基隆已從老邁城市有效翻轉，也說民進黨籍新竹市長林智堅（右）堪稱「六星級的市長」，認真推動市政。黨務人士看好林右昌、林智堅爭取連任。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北27日電）年底縣市長選舉，綠希望鞏固版圖，藍力拚執政過半。民進黨評估，艱困選區不是牢不可破，例如花蓮縣；至於爭取連任縣市，基隆市、新竹市與澎湖縣，必須強化政績累積競選能量。

西元2018年底九合一選舉勝負牽動2020年總統大選，民主進步黨與中國國民黨勢必都將全力應戰。國民黨陣營將在31日公布第二波提名，鎖定基隆市、宜蘭縣、新竹市、台東縣、花蓮縣與澎湖縣。

位處台灣頭的基隆市，黨務人士受訪表示，民進黨籍基隆市長林右昌執政下，基隆已從老邁城市有效翻轉，「整個城市亮起來了」。林右昌3年多執政不走藍綠對決，以「全民市長」概念，府會關係和諧，讓基隆光榮感回來了，進步有感，爭取連任應是「相當穩定」。

至於宜蘭縣，向來被視為民進黨的「民主聖地」；不過，黨務人士說，相較於國民黨陣營人選幾乎很早就定於一尊，羅東鎮長林姿妙呼聲高，大環境確實對民進黨較不利。

宜蘭縣目前綠色執政，但現階段黨內紛擾，讓支持者憂慮與焦躁，黨內可望於提名人選確定，隊伍整理好後，「競爭對手並不是沒有辦法扳倒」，不會讓對手陣營認為會有壓倒性勝利。

新竹市長選情，黨務人士分析，新竹選民結構主要是以中產階級和年輕人為主，民進黨籍新竹市長林智堅上任以來，相當在意城市年輕化。4年前以39歲年輕之姿當選的林智堅有3個小孩，政策上認真打造可照顧下一代的生活與學習環境，讓父母們能安心工作。

黨務人士認為，林智堅堪稱「六星級的市長」，認真推動市政，現階段看起來，在國民黨參選人整合前，只要按部就班，落實施政理念，「連任是沒有問題」。

東台灣部分，黨務人士表示，國民黨陣營向來對台東縣長選舉極具信心，一來是民進黨在台東縣從沒執政過，再者認為原住民屬國民黨的「鐵票部隊」，但民進黨這次由立委劉櫂豪出馬角逐，深耕台東，勤跑基層，創造屬於「劉櫂豪的民進黨品牌」。尤其劉櫂豪兩屆立委任內，積極照顧弱勢及服務原住民，民進黨不認為國民黨在台東縣有絕對優勢。

至於向來被視為「後山」的花蓮縣，黨務人士坦言，對民進黨而言，包括金門縣與連江縣，花蓮縣也確屬相對艱困選區，但民進黨籍的蕭美琴能在當地選上立委，代表花蓮非鐵板一塊，「花蓮縣長選舉對民進黨也不是牢不可破」。儘管到目前為止，民進黨尚未提名候選人，待人選就定位後，就會努力找出有利的競爭方式。

澎湖縣部分，黨務人士指出，民進黨籍澎湖縣長陳光復上任以來施政表現，不論在招商、觀光人數等各方面都締造高速成長，成績亮麗。

不過，黨務人士認為，澎湖選民結構3成是軍公教，加上眷屬，約占5成，應是受年金改革衝擊最大縣市，陳光復連任之路是否受年改爭議影響，後續值得觀察。陳光復須強化政績並轉換為競選能量，包括促請中央在政策方面，給予軍公教更大照顧，及爭取拉高澎湖離島加給，透過相關政策作為，讓軍公教有感，把衝擊降到最低。1070127

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 民進黨選舉
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP