/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票學測楊金龍梁恩碩
>rss

戴資穎印尼羽球賽苦戰晉級 28日爭冠

發稿時間：2018/01/27 19:18

最新更新：2018/01/27 19:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
羽毛球后戴資穎27日在「印尼羽球大師賽」苦戰三局獲勝，28日將爭奪冠軍。中央社記者周永捷雅加達攝　107年1月27日羽毛球后戴資穎27日在「印尼羽球大師賽」苦戰三局獲勝，28日將爭奪冠軍。中央社記者周永捷雅加達攝　107年1月27日

（中央社記者周永捷雅加達27日專電）世界球后戴資穎今天在「印尼羽球大師賽」對戰世界排名第9的中國選手何冰嬌，戴資穎苦戰三局獲勝，明天將和印度女將賽娜爭奪冠軍。

2018年「印尼羽球大師賽」（DAIHATSU INDONESIA MASTERS 2018）23日在雅加達展開為期6天的賽程，總獎金達35萬美元。

戴資穎今天對上世界排名第9的中國選手何冰嬌。兩人生涯前3度交手，戴資穎取得2勝1敗對戰優勢。

第一局上半，何冰嬌攻守兼備，以11比8領先戴資穎。下半局何冰嬌持續領先，戴資穎一分一分追得辛苦，兩人一度戰成19平手，何冰嬌最後以21比19拿下第一局。

第二局開局，戴資穎穩住陣腳，與何冰嬌呈現拉鋸戰，兩人數度戰成平手，11比11平手後，戴資穎持續領先，以21比15拿下第二局，扳回一城。

決勝局第三局，戴資穎先打出5比2領先，何冰嬌隨即追平比數，兩人持續拉鋸至下半局，戴資穎減少失誤，保持領先，最終以21比15獲勝。

戴資穎明天將對戰印度女將賽娜（Saina Nehwal），爭奪冠軍。

在印尼出賽對戴資穎別具意義。2016年6月印尼頂級超級系列賽中，戴資穎自16強開始對「中國3金釵」李雪芮、王適嫻及王儀涵連勝，搶下生涯首座頂超賽冠軍。她在這次賽事同樣高居女單頭號種子。1070127

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 戴資穎羽球印尼
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP