戴資穎印尼羽球賽苦戰晉級 28日爭冠

羽毛球后戴資穎27日在「印尼羽球大師賽」苦戰三局獲勝，28日將爭奪冠軍。中央社記者周永捷雅加達攝 107年1月27日

（中央社記者周永捷雅加達27日專電）世界球后戴資穎今天在「印尼羽球大師賽」對戰世界排名第9的中國選手何冰嬌，戴資穎苦戰三局獲勝，明天將和印度女將賽娜爭奪冠軍。



2018年「印尼羽球大師賽」（DAIHATSU INDONESIA MASTERS 2018）23日在雅加達展開為期6天的賽程，總獎金達35萬美元。



戴資穎今天對上世界排名第9的中國選手何冰嬌。兩人生涯前3度交手，戴資穎取得2勝1敗對戰優勢。



第一局上半，何冰嬌攻守兼備，以11比8領先戴資穎。下半局何冰嬌持續領先，戴資穎一分一分追得辛苦，兩人一度戰成19平手，何冰嬌最後以21比19拿下第一局。



第二局開局，戴資穎穩住陣腳，與何冰嬌呈現拉鋸戰，兩人數度戰成平手，11比11平手後，戴資穎持續領先，以21比15拿下第二局，扳回一城。



決勝局第三局，戴資穎先打出5比2領先，何冰嬌隨即追平比數，兩人持續拉鋸至下半局，戴資穎減少失誤，保持領先，最終以21比15獲勝。



戴資穎明天將對戰印度女將賽娜（Saina Nehwal），爭奪冠軍。



在印尼出賽對戴資穎別具意義。2016年6月印尼頂級超級系列賽中，戴資穎自16強開始對「中國3金釵」李雪芮、王適嫻及王儀涵連勝，搶下生涯首座頂超賽冠軍。她在這次賽事同樣高居女單頭號種子。1070127