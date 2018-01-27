美國官網撤中華民國國旗 外交部溝通盼恢復

美國國務院官網國家與地區簡介中，除了台灣外，其餘國家與地區國旗仍呈現在網頁上，並未被移除。（圖取自美國國務院官網www.state.gov）

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）繼台灣之後，美國國務院領務局官網也移除所有國家國旗，但國務院官網的國家與地區簡介，除台灣外，其他國家國旗仍在。外交部表示，將持續與美方溝通，了解國旗撤下的原因，並希望美方把國旗放回網頁。



美國國務院領事事務局官網日前在介紹台灣的網頁中，將中華民國國旗撤下後，今天被發現，不只台灣，官網將中國、香港在內，所有國家與地區的國旗也全部移除。不過，美國國務院官網國家與地區簡介中，除了台灣外，其餘國家與地區國旗仍呈現在網頁上，並未被移除。



對此，外交部發言人李憲章表示，美國國務院領務局官網改版，移除各國國旗，駐美代表處已回報外交部。針對美國政府網站近來移除中華民國國旗，外交部與駐處，持續與美方保持密切溝通，溝通內容包括了解美方網站將中華民國國旗撤下的原因，以及希望美方把國旗放回網頁。



他說，「美方了解我政府立場與民眾感受」。政府一向重視台美關係，認為美國是台灣在國際上最重要的盟友，也感謝美國長期以來，持續在台灣國際參與、國防能力建構，以及維護東亞地區的和平穩定上，給予台灣堅定支持。



截至發稿時間，美國在台協會（AIT）尚未有回應。



自去年1月美國總統川普（Donald Trump）上任後，美國各部門官方網頁都有些改版，去年9月，國務院官網原本介紹台灣的頁面，中華民國國旗圖案最先消失不見。近來包括國務院領務局網站及美國貿易代表署（USTR）介紹台灣的頁面，中華民國國旗圖案也遭移除。



美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）25日重申，美國對台政策沒有改變，美國基於三個聯合公報與台灣關係法，繼續奉行一個中國政策。她並表示，美國視台灣為重要夥伴。1070127