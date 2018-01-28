台大校長遴選爭議提案 民進黨團撤案

台大校長當選人管中閔近期捲入兼任獨董、論文等爭議，台大26日發表聲明，重申校長遴選過程均依教育部核備法令辦理，並認定論文抄襲案不成立。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳俊華台北27日電）台大準校長管中閔遴選爭議，民進黨與時代力量黨團日前分別提出主決議提案，要求釐清疑義前不得進行聘任作業，民進黨團總召柯建銘表示，26日下午已撤回主決議提案。
立法院臨時會23日朝野協商教育部預算，針對台大校長遴選爭議，民進黨立委劉櫂豪率先要求教育部釐清，時代力量黨團則先提出主決議提案，包括「台大校長遴選爭議於釐清前不得逕行核定校長名單」。
民進黨團隨後也提出另一項主決議，「教育部應該要求台大校長遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續聘任作業」，但當時朝野無共識，這項主決議提案暫保留。
民進黨團總召柯建銘向中央社記者表示，26日朝野協商時已經把總預算案刪減數訂出來，大家也都簽字，臨時會只剩三天時間，不能讓總預算開花。
柯建銘說，26日下午和國民黨團幹部、立法院秘書長林志嘉談，至少還有300多案要表決，這個問題一定要解決，保留的提案該撤就撤，民進黨團當初提出的主決議也是保留案，「談好就撤了」。
柯建銘表示，台大校長遴選問題就交給遴選委員會去處理，教育部長會負責，至於整個過程29日黨團大會會向黨團立委說明，「我們自己執政，自己做決議幹什麼？」且監察委員也在調查，對民進黨來講，「做成決議是莫名奇妙的事情」。
柯建銘也說，當天朝野協商處理教育部預算時，是國民黨立委陳宜民先開始講，搞的氣氛不好，接著時代力量立委黃國昌就大罵，並說要做成主決議，後來時代力量寫一份主決議出來要民進黨團簽字，但「要做我們自己來做就好」，就草擬一份提案。
他說，「這哪有什麼政治力介入校園的問題」，事情已經鬧的這麼大，剛好在處理教育部預算，立委監督國家預算、教育部，「台大也是國家給錢的」，但提出主決議後沒有共識就先保留，26日下午談好後就決定撤案；至於院會處理時代力量提出的主決議時，民進黨團「不介入」。
此外，台大26日晚上發表聲明，重申校長遴選過程均依教育部核備法令辦理，並認定論文抄襲案不成立，希望教育部儘速核定台大新任校長。管中閔27日則在臉書發文，「大學自主是不是台灣價值？」1070127
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