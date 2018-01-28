台塑儒鴻獲利亮眼 高年終獎金令人稱羨

農曆春節將至，年終獎金再度成為各界熱門話題。此為示意圖。（中央社檔案照片）
年終獎金專題（中央社記者韋樞台北28日電）傳統產業公司多數穩健經營，年終獎金額度相對穩定，多維持2個月水準，但營運表現亮眼的台塑企業、儒鴻、華固等廠商，年終獎金則高達6到8個月不等，成為勞工心中的「幸福企業」。
傳統產業公司向來穩健經營，營收和獲利波動幅度相對電子業小，年終獎金額度也較穩定，而傳統產業企業主也大都願意維持與往年相同的年終額度，不讓員工失望。
塑化業指標廠商台塑企業年終獎金向來是各行業參考的重要指標。台塑企業4大公司合計去年歸屬母公司合併稅後淨利高達2372.48億元，年增14.2%，創史上新高。
台塑企業勞資雙方依照年終獎金公式，以4大公司過去3年的平均每股稅前盈餘為發放4.5個月年終獎金的增減基準，每增加一元可多領0.6個月年終獎金計算，上限最多是6個月，最低3個月。去年4大公司平均每股稅前盈餘達9元，員工可以領到年終獎金上限6個月。
另外，工會也與台塑企業總裁王文淵協商額外加碼紅包，最後王文淵大方再送每位員工每人2.2萬元大紅包，相當於0.56個月年終獎金，等同每位台塑員工可獲得6.56個月年終獎金，亦創下史上新高，台塑企業為年終獎金支付高達83.8億元。
正在轉型的台灣紡織業，大型一貫廠講究研發創新，從上游紡織原料到下游成衣銷售，各式成本相對容易控制，且與下游國際大型運動或服飾品牌客戶合作多年，彼此有一定的信賴及配合，營運相對穩定。
紡織一貫廠遠東新主管表示，各事業部年度表現好壞有所差異，但遠東新向來是以兩個月底薪為年終獎金的基礎，另外再加考績獎金，遠東新員工平均薪資比製造業經常性平均薪資高得多，員工年終獎金也不算薄。
力寶龍關係企業所屬聚酯大廠力麗和全台尼龍粒最大廠力鵬副總經理陳漢卿表示，力寶龍關係企業員工的年終獎金都是以45天的全薪為基礎，再以各公司營業利益計算本業的每股盈餘為基礎，每多0.1元再加發5天年終獎金，按歷年經驗，算下來足足有2個月全薪之多。
陳漢卿指出，另外還會針對第一線的基層員工在過年前加發每人新台幣5000元獎金，以慰勞第一線工作人員的辛勞。
紡織股儒鴻財務長羅仁傑表示，儒鴻往年的年終獎金從3到9個月都有，主要是看部門及員工個人績效、整體公司獲利狀況、年初設定的工作目標是否達成等來發放，估計今年「應該」和去年狀況相仿，約發放8個月年終獎金，待2月初才會定案。
至於景氣仍呈低迷的房地產業，獲利情形不若以往，多家建設公司仍以銷售餘屋為主，新推案腳步放慢，談及發放年終獎金相對保守。包括遠雄企業團、長虹建設都低調不願透露年終獎金額度。
豪宅案建商華固建設去年營運成績亮麗，去年前3季稅後獲利20.53億元，年增達95.63%，每股稅後純益7.42元，大幅優於2016年同期的3.79元。華固建設總經理洪嘉昇表示，今年發放的年終獎金額度應同於去年，大致是6到8個月的全薪，主要還是與公司獲利與員工個人考績相關，但確實的額度仍待董事會決定。1070128
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