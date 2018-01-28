綠估林佳龍順利連任 新北人選等對手出牌

民進黨中央評估，台中市長林佳龍政績好，可望在今年底選舉中順利連任。（中央社檔案照片）
（中央社記者范正祥台北28日電）新北市、台中市目前分別由藍綠執政，民進黨中央評估，台中市長林佳龍政績好，可望在今年底選舉中順利連任；新北市長提名則待對手出牌，再做最好的安排。
民主進步黨目前有9位執政縣市長爭取連任，黨務人士受訪說，黨中央對這9人的政績深具信心，「特別是中部的『領頭羊』林佳龍」。林佳龍3年多來政績有目共睹，包括捷運、河川整治等。
黨務人士表示，林佳龍政績好，競爭對手、中國國民黨陣營在台中市長選舉難有攻擊力道，但仍不可漠視空氣污染議題，待國民黨人選整合好後，預期國民黨會操弄「空污議題」，且恐將結合公民投票，影響選情。
拚連任，民進黨主打政績牌；黨務人士說，林佳龍過去3年未辜負台中市民所託，空污問題不應流於民粹。不管在台灣哪個角落，縣市受空污影響，非單一縣市政府能解決，也不單是一個中部火力發電廠問題。空污是整體性，全國乃至全世界的整體性問題，例如中國霾害就會影響台灣。
新北市長選舉方面，新北市長朱立倫卸任後，兩黨都還未確定由誰出征，但前台北縣長周錫瑋希望代表國民黨競逐，新北市副市長侯友宜動向也受矚目，而前新北市議員金介壽15日刊登廣告宣布參選，砲口對準侯友宜，質疑侯友宜買地、蓋樓，錢從哪來？侯友宜則駁斥這是惡意抹黑。
目前民進黨內雖已有中生代立法委員吳秉叡與羅致政表態角逐，但民進黨務人士說，國民黨人選未確定，待對手出牌後，再做最好的安排。民進黨會按部就班找出最適合的參選人，大概會等到3月初才會徵詢和討論，「時間點還沒到」。
外界猜測國民黨可能推出侯友宜參選，民進黨務人士說，侯友宜從未接受選舉洗禮與檢驗，如果國民黨派侯友宜上陣，不是無懈可擊。
黨務人士表示，侯友宜看似「鐵漢」，一旦選舉接受檢驗時，一切攤在陽光下。「沒有人進廚房不會有油煙，沒有人下田不會被泥沾到。選舉是好事，可以把神從神桌上請下來，變成人。人就要被檢驗。」
民進黨提名人選未定，黨內也有希望前台北縣長蘇貞昌、參選過新北市長的前行政院長游錫堃與行政院長賴清德等人參戰呼聲。
不過，現年69歲的游錫堃26日表示，不選新北市長的決定至今沒任何改變，要讓年輕人有機會參選。
面對關鍵一役，兼任民進黨主席的總統蔡英文日前在三立iNEWS談話節目中表示，民進黨戰將如雲，新北市長選舉這局要由誰出馬，是民進黨內還在持續討論的事。
黨務人士分析，藍綠都在等對方出牌，諜對諜，選情詭譎多變，鹿死誰手仍在未定之天。1070128
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