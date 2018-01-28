甜瓜安東尼NBA生涯2萬5000分達陣[影]

NBA奧克拉荷馬雷霆前鋒安東尼27日成為第3位生涯得分至少2萬5000分的現役球員。（圖取自Oklahoma City Thunder臉書粉絲專頁）

（中央社底特律27日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆前鋒安東尼今天出戰底特律活塞，第3節一記罰球讓他成為繼諾威茨基（Dirk Nowitzki）和詹姆斯之後，第3位生涯得分至少2萬5000分的現役球員。



路透社報導，在NBA和美國籃球聯盟（ABA）史上，僅其他24名球員有過這樣成就，而今天比賽開打前，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）需17分來達成這項里程碑。



4天前加入3萬分俱樂部的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）發推文賀好友突破2萬5000分大關。



安東尼在NBA的頭14季每一季每場平均上場34分鐘、拿下至少20分，但33歲的他這個休賽期間加入雷霆，角色較不吃重，走向職涯低潮，平均上場32.6分鐘、進帳17.6分。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1070128



