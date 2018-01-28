戴資穎輕取前球后 僅花26分鐘印尼賽奪冠

（中央社記者周永捷雅加達28日專電）世界球后戴資穎今天在「印尼羽球大師賽」奪冠，她在賽後記者會表示，今年重心將放在2018年世界羽毛球錦標賽和亞運，希望能在這兩項賽事打出好成績。



戴資穎今天出戰前世界球后、印度女將賽娜（Saina Nehwal），僅花26分鐘，以直落二獲勝，拿下今年第一個冠軍。



第一局開局戴資穎氣勢如虹，多次漂亮殺球得分，以10比2拉開領先差距。下半局打得順手，幾次精彩反手救球及殺球得分都引起全場歡呼，輕鬆以21比9，拿下第一局。



第二局，戴資穎延續好狀態，開局連下4分，以11比5領先。下半局戴資穎穩住陣腳，充分掌握進攻節奏，利用對手失誤，領先比數持續拉大至18比10，以21比13獲勝，拿下印尼羽球大師賽女子單打冠軍。



這是戴資穎今年拿下的第一個冠軍，也是她在印尼拿下的第二座頂級超級系列賽冠軍。



比賽現場湧入許多觀賽民眾、僑胞、台商及駐印尼代表處人員都為戴資穎打氣，場面相當熱烈。駐印尼代表陳忠向戴資穎表達祝賀之意，並感謝全體代表團的努力與辛勞，為國家爭取榮譽



在印尼出賽對戴資穎別具意義。2016年6月印尼頂級超級系列賽中，戴資穎自16強對上中國3金釵，李雪芮、王適嫻及王儀涵連勝，搶下生涯首座頂超賽冠軍。



戴資穎在賽後記者會表示，今年接下來的目標有兩個，一個是世界羽毛球錦標賽，一個是8月在印尼雅加達登場的第18屆亞洲運動會。希望能在這兩項國際比賽上充分發揮，有好的表現。



記者會中被問到在雅加達摘冠的心情，戴資穎表示，今年有兩個比賽都在雅加達舉行，她很高興能在印尼羽球大師賽奪冠。



她說：「很高興今天可以打到現在，因為畢竟在這裡多打，可以更去適應之後還要再來這裡打。」1070128





世界球后戴資穎28日在「印尼羽球大師賽」對戰前世界球后、印度女將賽娜獲勝，拿下今年生涯第一個冠軍及她在印尼拿下的第二座頂級超級系列賽冠軍。中央社記者周永捷雅加達攝 107年1月28日

世界球后戴資穎28日在「印尼羽球大師賽」對戰前世界球后、印度女將賽娜，以直落二獲勝，拿下印尼羽球大師賽女子單打冠軍。中央社記者周永捷雅加達攝 107年1月28日

延伸閱讀》戴資穎千錘百鍊11年 竟然曾經是「肉雞」