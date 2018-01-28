澳洲公開賽 帕維奇和達布洛夫斯基混雙摘冠[影]

影片來源：Australian Open TV YouTube頻道
（中央社墨爾本28日綜合外電報導）克羅埃西亞選手帕維奇和加拿大女將達布洛夫斯基搭檔，今天力拚三盤後來居上扳倒印度名將波柏納和匈牙利女將巴波斯組合，勇奪澳洲網球公開賽混合雙打冠軍。
帕維奇（Mate Pavic）和達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）奮戰68分鐘，以2比6、6比4、11比9力擒波柏納（Rohan Bopanna）和巴波斯（Timea Babos）。
在屋頂關閉的拉佛球場（Rod Laver Arena）決賽中，帕維奇和達布洛夫斯基成功挽救一次冠軍點（championship point）危機，並在平局決勝（tie-break）中勝出，勇奪冠軍。
這是帕維奇在本屆澳洲公開賽第2座冠軍，他先前和奧地利好手馬拉克（Oliver Marach）搭檔，贏得大會男子雙打冠軍。
帕維奇談到包辦2座冠軍時表示：「我必須說，我感覺棒極了。」「我沒想到我可以辦到。如果有人先告訴我，我不會相信。」（譯者：嚴思祺/核稿：陳政一）1070128
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