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民調烏龍 國民黨31日提名獨缺基隆市

發稿時間：2018/01/28 21:01

最新更新：2018/01/28 21:17

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國民黨基隆市黨部28日公布黨內市長初選民調結果，但因全方位民調公司誤將「政黨對比支持率」和「黨內互比支持率」數據對調（圖），導致前移民署長謝立功勝出，經再次計算後，改由基隆市議長宋瑋莉勝出。中央社記者王朝鈺攝　107年1月28日國民黨基隆市黨部28日公布黨內市長初選民調結果，但因全方位民調公司誤將「政黨對比支持率」和「黨內互比支持率」數據對調（圖），導致前移民署長謝立功勝出，經再次計算後，改由基隆市議長宋瑋莉勝出。中央社記者王朝鈺攝　107年1月28日

（中央社記者謝佳珍台北28日電）中國國民黨原定31日通過基隆市長選舉提名，因為發生民調數據誤植，國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天說，已要求基隆市黨部取消明天的核備人選會議，31日的提名也暫緩。

國民黨中常會31日將通過縣市長選舉第二波提名，扣除基隆市，將通過由前新竹市長許明財征戰新竹市，徵召前澎湖縣長賴峰偉參選澎湖縣長、台東縣議長饒慶鈴參選台東縣長、國民黨籍立委徐榛蔚參選花蓮縣長、羅東鎮長林姿妙參選宜蘭縣長。

全方位民調公司因誤植國民黨基隆市長民調初選數據，導致原本由前移民署長謝立功勝出，經統計後改為基隆市議長宋瑋莉排序第一。

李哲華晚間告訴中央社記者，基隆市黨部原定明天上午開會核備提名人選，但因為發生民調誤植事件，為避免滋生困擾，黨中央已經交代取消明天的會議，等事件沉澱後再處理提名事宜。

延後至何時提名？李哲華說，應該讓相關當事人冷靜、沉澱心情，黨中央希望圓滿處理，在團結氛圍下提名候選人。

他表示，民調數據誤植事件發生，他第一時間向黨主席吳敦義報告，吳敦義相當訝異；中央黨部第一時間也派員前往協助基隆市黨部，後續若需要協助處理，黨中央也會適度關心協助。

謝立功要求調閱3間民調公司錄音檔，李哲華說，尊重謝立功的意見表達，選監小組會盡量滿足。

民調數據誤植，表態參選新北市長的前台北縣長周錫瑋說，「這叫我怎麼相信，所謂的民調！」李哲華強調，這次是民調數據誤植，非民調真實性有問題，不能因噎廢食，難道有比民調更好的方式嗎？1070128

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