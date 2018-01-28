民調烏龍 國民黨31日提名獨缺基隆市

國民黨基隆市黨部28日公布黨內市長初選民調結果，但因全方位民調公司誤將「政黨對比支持率」和「黨內互比支持率」數據對調（圖），導致前移民署長謝立功勝出，經再次計算後，改由基隆市議長宋瑋莉勝出。中央社記者王朝鈺攝 107年1月28日