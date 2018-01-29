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婦聯會山雨欲來 雷倩下午記者會說明

發稿時間：2018/01/29 09:44

最新更新：2018/01/29 10:19

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zoom in 婦聯會將於31日開會決定是否與內政部、黨產會簽行政契約，面對反對簽署派可能占上風，婦聯會主委雷倩形容局勢「山雨欲來」。（中央社檔案照片）婦聯會將於31日開會決定是否與內政部、黨產會簽行政契約，面對反對簽署派可能占上風，婦聯會主委雷倩形容局勢「山雨欲來」。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北29日電）中華民國婦女聯合會31日會員代表大會將討論並表決是否與內政部、黨產會簽行政契約；婦聯會主委雷倩今天下午3時將召開記者會，完整說明簽署行政契約的理由以及若破局可能的後果。

婦聯會常務委員潘維剛28日說，拒絕接受喪權辱會、違法違憲的行政契約，既然不能委曲求全，和解無法共生，堅決反對簽署；她贊同讓4大會計師進入查帳，以彰公信。

主導簽署行政契約的雷倩，面對反對簽署派可能占上風，日前形容目前局勢「山雨欲來」；雷倩今天上午透過臉書表示：「預備因應公權力的大刀。一宿雖有哭泣，早晨必要歡呼。」

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。

三方協商的行政契約文本大致底定，婦聯會31日將召開會員代表大會，討論並表決是否簽署行政契約。不過，內部卻傳出不同聲音。依規定，婦聯會會員代表大會只要超過1/3票數不同意，行政契約就簽不成。1070129

延伸閱讀》反對簽署行政契約 潘維剛完整論述看這裡

延伸閱讀》婦聯會若不簽行政契約 黨產會將凍資產

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