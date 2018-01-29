桃園煉油廠罰百萬 鄭文燦：遷廠應明確化

中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，消防局初查是加熱爐的爐管破裂起火燃燒，燃燒面積約50平方公尺。（桃園市政府消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年1月29日

（中央社記者邱俊欽桃園29日電）中油桃園煉油廠今天清晨傳出氣爆火警意外，濃煙四竄，烈焰沖天，桃園環保局依違反空污法開罰100萬元。桃園市長鄭文燦趕至現場視察，強調煉油廠遷廠應明確化，並提出時間表。



中油桃園煉油廠今天因歲修的第二加氫脫硫工場重新啟動時發生氣爆，戶外加熱爐的爐管破裂，起火燃燒，過程中傳出爆炸巨響，火焰沖天，不少居民感到驚慌，所幸無人員傷亡。



鄭文燦上午視察桃園煉油廠，他在接受訪問時表示，煉油廠昨天才完成歲修，今天就發生意外，實在相當不應該，雖然火勢在7時30分控制，但根據消防局的處置方式，將讓殘油燃盡，以免造成第二次氣爆，預計上午11時可以完全撲滅火勢。



鄭文燦談到，桃園市政府已經啟動空污監測，持續監測空氣品質，但截至上午9時，空氣品質未對人體造成危害；為了防範未然，煉油廠附近的多所國中小，除了國小已經放寒假外，已通知經國國中寒假輔導班停課一天。



鄭文燦也表示，這起工安意外不應該發生，桃園市政府環境保護局也依照違反空氣污染防制法，向中油煉油廠開罰新台幣100萬元。



他也談到，煉油廠附近有桃園、龜山、蘆竹3個行政區域，人口數多達76萬人，同時住宅大樓林立，煉油廠一定要把「遷廠明確化」，並提出時間表。



鄭文燦說，上次提出桃園煉油廠申請遷廠計畫是在民國92年，當時前經濟部長林義夫也因為工安意外到現場，並且簽署十年桃園煉油廠遷廠協議，但後來因為找不到土地，無法落實。



鄭文燦除要求中油向桃園市民鄭重道歉，並且要確實檢討意外發生主因。1070129



