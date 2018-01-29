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中油20年7起重大工安 檢討SOP人員訓練

發稿時間：2018/01/29 11:44

最新更新：2018/01/29 12:00

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影片來源：中央社

（中央社記者黃雅娟台北29日電）中油工安事件頻傳，今年初始又傳3起工安意外，中油表示，815事件以後，已經全面重新檢討標準作業流程（SOP）以及人員訓練，桃廠在歲修後開爐發生問題，也會一併檢討。

統計1996年以來，中油至少發生7起大型工安意外，以下為歷年的大型工安意外。

1996年桃園煉油廠發生氣爆事件，當時操作燃油煉製控制台，壓縮機內的氫氣逸入控制盤內而產生氣爆，導致一名員工死亡。

1997年中油在高雄前鎮區進行管線切割汰換工程時，突然湧出大量液化石油氣，通知消防隊求救，但消防車一抵達現場，旋即發生嚴重氣爆，多名消防員嚴重灼傷，當中2人殉職，附近23戶民宅被燒毀或玻璃被震碎，最後釀成14死，11人輕重傷，中油付出約新台幣4.14億元賠償金。當時的中油董事長李樹久因此下台，時任總經理的潘文炎則記一大過。

2005年中油高雄林園三輕廠高壓蒸汽管線發生氣爆，波及燃料油氣管線引燃起火，氣爆後不到半個小時，鄉民群情激憤到中油門口抗議，一度開著吉普車擬衝撞大門，甚至追打中油人員，現場氣氛火爆。

2017年中油對台電大潭發電廠的天然氣供應管線意外停止運作「斷氣2分鐘」，導致大潭發電廠6部機組全部跳停，造成全台17縣市592萬戶輪流停電，時任經濟部長李世光與中油董事長陳金德因此下台扛責。

2018年1月17日晚間，中油林園廠四輕工場歲修後開爐操作不當，把廢氣以燃燒方式處理時，產生巨響且未有效處理，導致產生明顯粒狀污染物散布空氣中，環保局依法開罰新台幣100萬元。

中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響。 （民眾提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年1月29日中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響。 （民眾提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年1月29日

中油發言人畢淑蒨今天接受中央社採訪時澄清，四輕工場事件，雖然也是歲修後起爐發生的問題，但是為發現問題時，就緊急排放到燃燒塔，所以應該是環保事件，並非工安問題。

2018年1月18日，苗栗供氣中心因為氮氣填充入天然瓦斯內，造成壓力過大產生氣爆，5名員工受傷。

2018年1月29日，中油桃園煉油廠第二加氫脫硫工場今天清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，附近居民被震醒，消防局初查是加熱爐的爐管破裂起火燃燒，火勢已控制。桃園市長鄭文燦趕至現場視察，強調煉油廠遷廠應明確化，並提出時間表，並對中油開罰100萬元。

根據中油2009年永續報告書資料，1999年至2008年間，共發生139起工作傷害及50起火警意外，但到了2017年，中油統計包含委外的工安事件共有110件，其中交通占34.5%、施工設備故障占23.6%、管線腐蝕占7.27%；人員死亡部分，2014年2人、2015年無、2016年2人、2017年1人。

畢淑蒨表示，815事件以後，已經全面重新檢討標準作業流程（SOP）以及人員訓練。中油副總經理方振仁也指出，中油桃園煉油廠氣爆火警完整的調查報告一週內會出爐，也會一併檢討開爐SOP。1070129

延伸閱讀》桃園煉油廠罰百萬 鄭文燦：遷廠應明確化

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