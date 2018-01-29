涉載北韓煤到越南賣 前法官江國華涉案

檢調獲報江姓父子檔涉嫌透過中國大陸人士租用貨輪到北韓載無煙煤後，將貨品送到越南販售。圖為北韓勞動黨總部。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者王揚宇台北29日電）檢調獲報前高等法院法官江國華父子檔，涉嫌透過中國人士租用貨輪到北韓載運無煙煤到越南卸貨；北檢指揮調查官兵分7路搜索，傳喚江國華的兒子等8名被告與證人到案釐清案情。
檢調調查，江男涉嫌於去年8、9月間，透過中國人士租用貨輪前往北韓某港口載送無煙煤，並以關閉衛星定位、購買不實產地證明及偽造航行日誌等方式，將這些無煙煤運抵越南某港口外海卸貨，並售予他人，因而違反聯合國安全理事會制裁的決議。
台北地檢署主任檢察官蕭方舟及檢察官白勝文、陳建宏偵辦調查，認為江國華父子檔等4人涉嫌偽造文書、違反資恐防制法，28日指揮調查局國家安全維護處、台北市調查處、新北市調查處等單位調查官共70餘人，到江國華的兒子等人住處及公司共7個處所搜索，並同步拘提、傳喚4名被告與4名證人。
其中江國華列為被告，但他因身體不適目前仍在醫院，檢方將擇期傳喚他到案說明；至於江國華的兒子，檢方訊後認為他涉嫌重大，且有湮滅證據、勾串證人之虞，今天向台北地方法院聲請羈押禁見，預計今天深夜法官將作出裁定，其餘2名被告檢方諭令以新台幣10萬元交保。1070129
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