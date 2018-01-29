黨產會：簽行政契約 有條件不再查婦聯會

黨產會發言人施錦芳29日表示，若婦聯會與內政部和黨產會簽訂行政契約後，除非婦聯會有隱匿財產，黨產會已承諾不再對婦聯會進行調查。（中央社檔案照片）
（中央社記者顧荃台北29日電）黨產會發言人施錦芳今天表示，若婦聯會與內政部和黨產會簽訂行政契約後，除非婦聯會有隱匿財產，黨產會已承諾不再對婦聯會進行調查，「如果婦聯會坦蕩蕩，不知道在擔心什麼？」
婦聯會今天下午召開記者會，發表3點聲明，強調婦聯會絕非任何政黨的附隨組織，也沒有不當黨產，若對婦聯會進行行政處分，將窮盡一切力量，確保自身合法權益。
施錦芳下午告訴中央社記者，婦聯會不是生產單位，一個基金會能有如此龐大的資產，就是因為過去在威權體制下跟執政的國民黨有強烈連結，才有可能徵收勞軍捐，累積財富，聽證會時的學者專家都有相關看法。
施錦芳說，行政契約草案內容明確提到，未來除非婦聯會有隱匿財產，否則黨產會不會再針對婦聯會是否為國民黨附隨組織繼續調查，行政契約已有承諾，「看起來是婦聯會內部謠言不斷」。
她說，既然政府已經承諾行政契約簽署後不再調查，「如果婦聯會坦蕩蕩，不知道在擔心什麼？」
她表示，如果最後行政契約破局，黨產會將以最快速度召開臨時委員會，認定婦聯會為國民黨附隨組織，並做成行政處分；屆時婦聯會被認定屬不當取得的財產，將會被凍結，並在一定期間內移轉為國有。
婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。
三方協商的行政契約文本大致底定，婦聯會31日將召開會員代表大會，討論並表決是否簽署行政契約。不過，內部卻傳出不同聲音。依規定，婦聯會會員代表大會只要超過1/3票數不同意，行政契約就簽不成。1070129
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