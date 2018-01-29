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婦聯會會員發連署聲明 拒簽行政契約

發稿時間：2018/01/29 19:59

最新更新：2018/01/29 20:53

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婦聯會會內有人發起拒簽行政契約連署聲明書，並表示要提出法律行動，交由司法論斷。（中央社檔案照片）婦聯會會內有人發起拒簽行政契約連署聲明書，並表示要提出法律行動，交由司法論斷。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北29日電）婦聯會31日將開會討論是否與內政部、黨產會簽署行政契約，會內有人發起拒簽行政契約連署聲明書，拒絕簽認罪協商的契約，抗拒違法強奪，並表示提出法律行動，交由司法論斷。

婦聯會召開會員代表大會前夕，主張簽署行政契約與反對簽署兩方勢力拉扯。

婦聯會會員今天發起拒絕簽署行政契約連署聲明書，內容提到內政部提出的行政契約，要求婦聯會捐出九成資產，及婦聯會下的基金會接受官派監督，以「換取」保留部分組織與一成資產、不再追究婦聯會是否為「附隨組織」及財產是否為「不當黨產」。

聲明認為，這樣的行政契約，將使婦聯會的歷史地位從此不明不白、讓外界誤解婦聯會有不當黨產，為國民黨的附隨組織，與內政部簽訂「認罪協商」，從此婦聯會將再也無法自清。

聲明書的聯絡人李潔梅受訪指出，團體內有不同聲音是很正常的事，應該回歸事情本質來看，黨產會不是依據事實本身而認定是否為附隨組織，而是因為不簽契約而認定是附隨組織，這樣說得通嗎？

李潔梅說，她不是婦聯會的會員，只是職員。雖然沒有投票權，但一個有自由思考、有邏輯的人都可以試想一下，黨產會這樣的作為是否合理？為什麼外界會用「翻盤」形容目前的局勢？是因為本來認為盤已經定下來了，但事實上協商是你情我願，如果條件沒談攏，沒有非簽不可的道理，應該是經過大家開會同意之後才決定的，要最後才知道結果。

李潔梅指出，這份連署聲明是會員自己發起連署，目前不清楚有多少人連署。至於是誰發起連署，她不願透露。

聲明並指出，木棒、鐵棒都不怕，堅決捍衛公道，婦聯會不是受到恐嚇就會妥協的弱者，此時是婦聯會危急存亡之際，要主動站出來，抗拒違法強奪，提出法律行動，交由司法論斷。1070129

延伸閱讀》黨產會：簽行政契約 有條件不再查婦聯會

延伸閱讀》行政契約若翻盤請辭 雷倩：不會棄城投降

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