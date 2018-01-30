台大校長遴選爭議 民進黨時力撤主決議

立法院臨時會院會30日處理民國107年度中央政府總預算案，攸關台大校長遴選爭議的主決議部分，民進黨團、時代力量黨團都撤案，院會未做成主決議。（中央社檔案照片）
（中央社記者王承中、蘇龍麒台北30日電）立法院臨時會院會今天處理民國107年度中央政府總預算案，攸關台大校長遴選爭議的主決議部分，民進黨團26日撤案，時代力量黨團也撤案，院會未做成主決議。
立法院23日朝野協商教育部預算案，針對台大校長遴選爭議，民進黨立法委員劉櫂豪率先要求教育部釐清，時代力量黨立法院黨團則提主決議提案，包括「台大校長遴選爭議於釐清前不得逕行核定校長名單」。
民進黨團隨後也提另一項主決議，「教育部應該要求台大校長遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續聘任作業」，但當時朝野無共識，提案暫保留；民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘27日表示，26日下午已撤回主決議提案。
立法院臨時會今天上午繼續審查107年度中央政府總預算案，針對台大校長當選人管中閔的爭議，時代力量對於「台大校長遴選爭議於釐清前不得逕行核定校長名單」的主決議，在29日撤回進行文字修正。
時代力量立法委員林昶佐上午在院會發言表示，由於時代力量更正版的主決議並未被接受，無法送入院會，但他還是要在此說明提案內容，表達時代力量的立場。
時代力量更正後的提案內容為，有鑑於多所公私立大學於校長遴選過程中，發生諸多程序違法爭議及弊端，屢遭社會各界質疑，不僅損及高等教育之品質，亦有傷及學生權利之虞，爰提案要求教育部應負起監督之責，進行必要調查，並向社會公布調查之結果。
時代力量立法院黨團總召徐永明受訪表示，原提案做了文字修正，柯建銘不接受，認為只能針對舊的提案表決。
柯建銘告訴中央社記者，立法院的遊戲規則很清楚，總預算案的提案26日晚間已經截止收件，要弄個新的主決議來不及；其次，奉勸時代力量不要在這個案子上攪和，教育部也說得很清楚，要遴選委員會針對相關爭議進行確認，朝野不要互相抹黑、扭曲。
柯建銘說，如果要再提案，需要各黨團同意，因此建議時代力量黨團，撤除原案就好，再燒這個議題對各黨團都不利，就是遴選委員會決定、教育部負責，立法院不要介入這個案子、還給大學自主的空間，這是最理想的狀態，不要再搞這一套作秀。
民進黨立法院黨團書記長何欣純說，時代力量抽舊案換新案，立法院長蘇嘉全在朝野協商時已經宣布截止日期，現在已經過了截止日期，逾期要送案，這是一個公平性的問題，院會不收案也是合理。（編輯：溫貴香）1070130
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