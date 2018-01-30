婦聯會簽行政契約 辜嚴倬雲潘維剛反對

婦聯會前主委辜嚴倬雲（圖）委任律師嵇珮晶30日表示，辜嚴倬雲反對簽不清不楚的行政契約。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北30日電）中華民國婦女聯合會前主任委員辜嚴倬雲委任律師嵇珮晶今天表示，辜嚴倬雲反對簽不清不楚的行政契約；婦聯會會員潘維剛也反對簽署，主張透過司法還婦聯會公道。



中華民國婦女聯合會明天將召開臨時會員代表大會，討論並表決是否與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約。



潘維剛上午在多名婦聯會會員與律師葉慶元、嵇珮晶等人的陪同下召開記者會，呼籲婦聯會會員明天出席會議，投票反對簽行政契約。





婦聯會會員潘維剛（中）30日上午在多名婦聯會會員與律師葉慶元（左）、嵇珮晶（右）等人陪同下召開記者會，反對簽署行政契約，並主張透過司法還婦聯會公道。中央社記者郭日曉攝 107年1月30日

潘維剛表示，婦聯會沒有鴿派、鷹派，也沒有公司派、市場派或改革派、反改革派，現在面臨關鍵時刻，選擇投降還是奮戰到底？



她說，婦聯會非附隨組織，沒有不當黨產，為什麼要簽行政契約？簽署行政契約後，婦聯會自動解散，且捐出9成資產、放棄所有訴訟，這樣的約要簽嗎？簽了之後就可以保證不被追殺嗎？她認為，只有司法才能還婦聯會公道，應該透過法律捍衛婦聯會權利。



潘維剛表示，有人說有婦聯會會員收委託書，委託書是能收購的嗎？可能是誤會，誰收委託書，她不知道，但每個會員代表只能收一個人的委託書，可能有人在專業公司待久了，一直說有人在收委託書。



辜嚴倬雲委任律師嵇珮晶說，辜嚴倬雲的立場很清楚，就是反對簽不清不楚的行政契約；婦聯會開啟協商的3前提為確定婦聯會非附隨組織、確定婦聯會沒有不當黨產、全面解決所有爭議，但這3個要求無法體現在行政契約，現在婦聯會是否為附隨組織或有沒有不當黨產變得不清不楚，結果傷害婦聯會的歷史地位，因此辜嚴倬雲不能同意簽行政契約。



葉慶元表示，政府可以有主張，但人民有依法訴訟權利，社團是否要解散，要經會員代表大會同意，非社團負責人可以決定，一定要取諸公決。



婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。



三方協商的行政契約文本大致底定，婦聯會31日將召開會員代表大會，討論並表決是否簽署行政契約。不過，內部卻傳出不同聲音。依規定，婦聯會會員代表大會只要超過1/3票數不同意，行政契約就簽不成。（編輯：林興盟）1070130



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