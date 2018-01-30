慰勞救災消防員 鄭文燦：桃煉廠需遷移

桃園市長鄭文燦30日前往消防局，慰勞參與桃園煉油廠救災的消防同仁，他也再度重申，中油需儘速提出遷廠計畫及時間表。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年1月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市長鄭文燦今天前往消防局，慰勞昨天參與桃園煉油廠救災的消防同仁，他再度重申，中油需與桃園市政府、外部專家共同調查釐清事故原因，並儘速提出遷廠計畫及時間表。



鄭文燦受訪表示，中油桃園煉油廠才剛歲修完畢，但前一天開爐、第二天就爆炸的情事不該發生。事後資料顯示，鍋爐尚未得到合格許可文件，相關的消防設備也不足，未來除進行設備更新，也要加強聯合救災演練，並徹底檢討、調查並釐清工安事故發生原因，桃園市政府與外部專家也應共同參與。



中油除道歉、調查外，鄭文燦表示，落實遷廠才是最重要的事。民國92年，當時的經濟部長林義夫就承諾遷廠，同時寫下協議書，至今15年卻完全跳票。經過昨日的事件後，更確定已到了落實遷廠承諾的時刻。



鄭文燦指出，目前中油桃園煉油廠周邊的桃園、蘆竹和龜山地區已完全發展，吸引了76萬人口居住，石化廠位於市中心，對居民健康及公共安全都有風險。他長期主張中油桃園煉油廠需遷廠，上任後也已成立遷廠專案小組進行討論。



鄭文燦表示，中油需儘速提出遷廠計畫書和時間表，市府也會積極督促中油提出遷廠計畫及時間表，同時配合相關都市計畫變更，活化利用桃煉廠土地。但在未遷廠前，工安及環保仍不能打折，未來仍需強化防救災準備工作。（編輯：李錫璋）1070130





中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，現場冒出火焰，消防局獲報隨即到場搶救。（桃園市政府消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年1月29日

中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，現場冒出火焰，消防局初查是加熱爐的爐管破裂起火燃燒，目前已控制火勢。（民眾提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年1月29日

延伸閱讀》中油桃園廠大修 沒拿到許可證就開爐



延伸閱讀》中油桃園煉油廠遷移 選址後一年內完成規劃