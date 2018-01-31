雷倩：婦聯會不簽行政契約 內政部恐接管

中華民國婦女聯合會31日舉行會員代表大會，討論是否與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約，婦聯會主委雷倩（右）與婦聯會常委陳秦舜英（左）出席。中央社記者張皓安攝 107年1月31日

（中央社記者謝佳珍台北31日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，如果簽署行政契約未通過，婦聯會常委會可能被撤，由內政部派人接管，屆時還有誰能代表婦聯會提法律訴訟？



中華民國婦女聯合會上午10時召開臨時會員代表大會，討論是否與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約；會前有婦聯會員工高舉「支持雷倩」、「永續經營」等標語，呼籲支持簽署行政契約。



雷倩會前偕同婦聯會常委陳秦舜英共同面對媒體訪問；雷倩表示，今天是婦聯會關鍵的選擇，究竟要拒絕行政和解、面對公權力，或者決定簽署，積極轉型為公益組織，由會員自主決定。



聯合報報導，反對簽行政契約的一方今天將提出臨時提案，要求全面改組常委會，重新推舉主委，拔除雷倩主委職務。



雷倩說，如果今天行政契約無法通過，「恐怕不需要他們提案」，常委會可能都被撤，還有誰能代表婦聯會提法律訴訟？如果要做這些事，可能要先知道內政部曾告訴婦聯會的後果，就是撤常委會，直接派人接管。



談到前主委辜嚴倬雲反對簽行政契約，雷倩說，今天會中將發送過去辜嚴倬雲簽名發給內政部同意協商行政和解的公文，以及紅十字會等其他組織利用法律程序爭取正義的結果，由大家共同決定要簽或不簽。



面對婦聯會內部兩派意見不同，陳秦舜英說，「你心寒不心寒，若你是我，你是什麼感覺」，從來沒有看過這種情形。



婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、黨產會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。



三方協商行政契約文本大致底定，婦聯會今天將召開臨時會員代表大會，討論是否簽署。依規定，婦聯會臨時會員代表大會中，只要超過1/3票數不同意，行政契約就簽不成。（編輯：林興盟）1070131





中華民國婦女聯合會31日召開臨時會員代表大會，討論是否與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約，前立委、婦聯會會員潘維剛（圖）出席。中央社記者張皓安攝 107年1月31日

潘維剛：婦聯會要團結在正義下 不是投降



（中央社記者劉麗榮台北31日電）婦聯會今天上午召開會員代表大會決定是否與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約。會員潘維剛說，這是最黑暗時刻，要做出最好選擇，婦聯會要團結在正義之下，而不是豎白旗投降。



中華民國婦女聯合會上午10時召開會員代表大會。會內為了是否簽署行政契約引發爭論，婦聯會主委雷倩主張簽署，潘維剛等人則支持前主委辜嚴倬雲，認為不能不清不楚的和解，拒簽行政契約，兩方勢力拉扯。



潘維剛上午受訪指出，婦聯會要團結在正義、不屈不撓、威武不能屈之下，而不是豎白旗、投降的狀態，今天是甚麼年代了，還要割地賠款，簽署不公不義的契約，她強調這是關鍵的時代，「最黑暗的時刻，要做出最好的選擇」，希望讓陽光照進婦聯會，讓正義照耀台灣。



若婦聯會拒簽行政契約，黨產會可能會認定婦聯會為中國國民黨的附隨組織，對此，潘維剛說，司法才能還給大家公道，如果政府為單一政黨服務，組織為針對性的問題處理，沒有法律依據、無法依法行政，這還叫政府嗎？



是否有收到辜嚴倬雲的委託書？潘維剛說，要進去（開會）才知道。1070131









婦聯會行政契約協商備忘錄5大重點

一、婦聯會捐贈新台幣343億給國庫。

二、婦聯會於契約生效後4個月內申報解散。

三、內政部、黨產會於締結行政契約後，不再調查及處分婦聯會。

四、婦聯會旗下4基金會董事會中1/3由目的事業主管機關指派機關人員擔任。

五、肯定婦聯會長期辦理社會公益事業貢獻。