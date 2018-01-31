陸航春節加班機取消 海基會6方案因應

中國東方、廈門航空因M503航路問題取消春節加班機，海基會31日提出6種因應方案。圖為金門水頭碼頭出境大廳。（中央社檔案照片）
（中央社記者繆宗翰台北31日電）中國東方、廈門航空因M503航路問題取消春節加班機。海基會今天提出盡快改訂其他航班、注意增班訊息、改至周邊機場搭機、港澳中轉、小三通或在平潭搭客輪返台共6種因應方案。
海峽交流基金會透過文字說明表示，截至目前，受影響的8個航點定期航班和已核准的加班機還有空位可供預訂。呼籲尚未訂位的民眾可向各國籍、陸籍航空公司洽詢。
對於東航、廈航8航點共176班取消加班機的原訂位旅客，海基會建議，盡速改訂其他航班或經核准的加班機，或改訂尖峰時期以外的航班。若上述8個航點已無其他航班返台，可考量以兩小時車程內的周邊機場作為替代方案。
海基會指出，民航局已積極協調國籍航空公司提出加班機申請或加大機型，增加運量。
據了解，中華航空已向交通部民航局申請加開9個加班機航班，尚待陸方核准；長榮航空則安排若干航班擴大機型。民航局同時鼓勵其他陸籍航空公司申請加班機，提高載客量。
海基會表示，台港澳每天約有80個航班，可紓解相關春節需求，民航局正與國籍航空協調港、澳增班可能性，國籍航空表示會評估市場需求，適時增班。
此外，民航局正協調增加小三通船班以及離島回台航班。國防部也會視情況需要，提供必要的接駁運量。
海基會表示，除了2月15日至2月16日（除夕至大年初一）外，每天有船航行平潭至台北或台中，且2月13日將增開一班有750個座位的客輪至台北，2日14日則視天候及需求決定是否有加班船。
海基會強調，將持續盡最大努力溝通、協調，全力協助中國大陸台商、台幹及眷屬都能回家過年。
M503及轉接航路等因素，交通部民用航空局暫不核准東航（無錫、上海浦東、合肥、南京）及廈航（杭州、長沙、廈門、福州）共8航點176班加班機的申請，東航及廈航已於30日宣布取消上述加班機申請。（編輯：馮昭）1070131
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