蔡英文：改革前面槍林彈雨 我一定站在最前面

民進黨年終餐敘31日在台北舉行，民進黨主席蔡英文（圖）出席與會，致詞時向黨工表達勉勵及期許。中央社記者吳翊寧攝 107年1月31日

（中央社記者范正祥台北31日電）民主進步黨今天舉辦尾牙，黨主席蔡英文強調，改革不要怕批評，也不要憂讒畏譏，「當家不簡單，簡單的事也輪不到我們；改革前面是槍林彈雨，但是我一定站在最前面」。



兼任黨主席的總統蔡英文指出，執政在過去這一年多來，確實是走了一段很艱辛的路。「我們執政是選擇一條很有挑戰性的路，我們要帶著台灣社會來改變。」



蔡英文表示，在改變的過程中，也遇到了困難，遇到很多挑戰，但是一樣一樣讓改革實現，包括年金改革、稅改、轉型正義都一件一件完成。



談及年底選舉，蔡英文說，年底選舉對民進黨非常重要，因為中央很多改革一定要透過地方政府執行和實現。要把改革深化落實到地方，4年前民進黨推出最優質人選，選出了好成績，這次要讓進步延續，讓改革落實。



這場餐敘晚間在星靚點花園飯店舉辦，活動主題是「看好台灣、幸福加碼」，席開26桌慰勞黨工一年的辛苦，氣氛歡樂。許多黨工在尾牙摸彩幸運得獎，現場驚呼連連。摸彩獎項豐富，蔡英文提供主席獎3萬元郵政禮券，另外再加碼送出兩包各一萬元的禮金及一台49吋電視機供黨工摸彩。



民進黨秘書長洪耀福在餐會開場時說，「今天是屬於黨工的日子」，大家好好的吃飯、好好的唱歌、好好的摸彩。接下的一年，也要準備捲起袖子開始打拚，「為2018年的選戰努力衝刺」。（編輯：李淑華）1070131





民進黨年終餐敘31日晚間在台北舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文（右）逐桌舉杯敬酒。中央社記者吳翊寧攝 107年1月31日

民進黨主席蔡英文（前右）31日晚間出席民進黨年終餐敘並參與摸彩，蔡英文現場拿出摸到的禮品，發現是一個保溫杯。中央社記者吳翊寧攝 107年1月31日

民進黨年終餐敘31日晚間在台北舉行，民進黨主席蔡英文（台上右4）出席與會，摸彩時抽到保溫杯，在台上與眾人合影留念。中央社記者吳翊寧攝 107年1月31日

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