特派專欄 新冷戰降臨 德國對中資併購生戒心

庫卡（Kuka）的機器人在德國的車廠中相當常見，2016年被中國美的集團併購。（福斯汽車提供）中央社記者林育立柏林傳真 107年1月31日

中央社駐柏林特派員林育立/1月31日

中國在歐洲大動作併購最近踢到鐵板，在德國主導下，歐洲聯盟今年可能對中資設防火牆。德國向來歡迎外資，為何對中資開始產生戒心？得從庫卡被賣掉的故事說起。



庫卡（Kuka）是德國生產機器人的重要廠商。2016年，中國家電大廠美的集團傳出要併購庫卡，庫卡股東為了錢、經營者為了開拓中國市場，也想把公司賣掉。



庫卡機器人在先進製造業很常見，可說是德國政府所提高科技計畫「工業4.0」的關鍵企業。背後有政府撐腰的中國財團，竟打算砸大錢買德國的核心科技，在德國社會造成震撼。



在市場開放的西方國家，政府手頭上幾乎沒有工具可以干涉私人企業決策，私人企業也不願被政府指指點點。德國政府不願看到關鍵技術流入中國，只好拜託本國的車廠接手，可是這些車廠全都過度依賴中國市場，擔心惹中國生氣而不敢接手，最後只好眼睜睜看著庫卡被中國財團併購。



中國對德國的技術有興趣，買下德國公司時有所聞，但從來沒有像庫卡一般引起這麼熱烈的討論。



同年，中國有意併購德國晶片生產設備商愛思強（Aixtron）的消息傳出，被美國歐巴馬政府以國安風險為由成功擋下，理由是中國可能利用這些設備生產軍武，再度引發爭議。



面對中國來勢洶洶的攻勢，德國政府被迫思考如何因應。去年7月，德國政府不顧業界批評，決定實施新的外貿規定，併購如果「危及公共秩序和國安利益」，政府有權加以禁止，這是德國首度對外資併購加以限制。這條新規顯然是針對中資而來，「我們沒有這麼天真」，一名德國官員這樣說。



德國是世界上最開放的經濟體之一，對外來投資一向持開放態度，為何最近開始對中資產生戒心？



首先，中國官方的目標是躋身先進工業國家，中資併購的主要標的不論是航空、太空、汽車、軌道、生產設備、醫療、機器人業，正好是德國製造業的強項。中國有策略的磁吸技術和智慧財產權，對德國的領先地位已經構成威脅。



根據科隆德國經濟研究所（IW）統計，中國在德國投資和併購的金額，從2016年的110億歐元，成長到去年的121億歐元（約新台幣4400億元），打破往年紀錄。柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）也指出，2016年中國在歐盟投資350億歐元，較前一年暴增77%。



曾任經濟部長的德國外長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel），上週才在慕尼黑一場討論人類數位未來的會議上，將中國與西方在高科技的競爭稱作「新冷戰」，對中國在西方有計畫性的併購發出警訊，「這是西方開放社會的科技領導地位，第一次面臨嚴肅的挑戰。」



其次，中國對外雖然高舉自由貿易的旗幟，卻對在中國投資的外商設下重重限制，只能合資不能併購；反之，中資在歐洲卻能肆無忌憚收購，從歐洲的角度看，根本是不公平的交易。



中資的不透明，也令歐洲各國感到不安。



德國重要財經媒體「商務日報」（Handelsblatt）日前才用「狂妄的沉默」一詞，形容大動作在西方併購的海航、安邦保險、萬達、復星國際等中國財團。該報認為，這些財團國際影響力近年來大增，背後的股權結構和裙帶關係卻十分神秘，而且不願接受媒體採訪，讓人心生疑慮。



「歐盟有迫切的必要，在今年通過嚴格的法規」，幾天前，德國經濟部次長馬赫尼希（Matthias Machnig）直言：「我們得弄清楚外國政府在背後操控的戰略性併購，必要時還要能擋下來。」



在德國的倡議下，歐盟今年有機會立法，賦予各國政府否決併購的權力，未來對歐中關係的影響值得關注。1070131