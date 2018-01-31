辜嚴倬雲未出席婦聯會會議 聲明拒簽行政契約

（中央社記者劉麗榮台北31日電）前婦聯會主任委員辜嚴倬雲今天身體不適，未出席婦聯會臨時會員代表大會，但以書面聲明指出，婦聯會明顯被污名為中國國民黨附隨組織，簽行政契約將蒙受「認罪協商」污名。



中華民國婦女聯合會臨時會員代表大會上午討論是否與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約，會中僅這項議案。



辜嚴倬雲透過書面聲明指出，從頭至尾反對婦聯會與內政部、黨產會不清不楚的和解。當初為澄清婦聯會不為己利，以公益為目的，認為在明確認定婦聯會不是政黨附隨組織，沒不當黨產，且應解決全部爭議前提下，可嘗試與內政部及黨產會「試行協商」和解可能性。



不過，她說，內政部及黨產會於協商過程中，沒清楚認定婦聯會不是任何政黨附隨組織、沒不當黨產，反而一再增加不對等條件，造成協商無法達成共識。



辜嚴倬雲表示，婦聯會要求一併解決協商過程中通過的促進轉型正義條例等爭議，內政部及黨產會拒絕同意，黨產會甚至聲稱如果不同意內政部及黨產會提出的條件，將於去年12月26日認定婦聯會為附隨組織，凍結婦聯會資產。



她說，黨產會一再對外聲稱這是轉型正義的成功，婦聯會明顯被污名為國民黨附隨組織，一旦簽署行政契約，將使婦聯會蒙受「認罪協商」污名，「我不能夠接受。」



辜嚴倬雲表示，她一再主張希望婦聯會主動委請四大會計師事務所查帳，清楚向社會大眾說明婦聯會運作及金錢流向，婦聯會禁得起外界檢驗。



她說，婦聯會沒不當黨產，不是國民黨附隨組織，拒簽不清不楚、不公不義的行政契約。



婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、黨產員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。



婦聯會上午10時召開臨時會員代表大會，討論是否與內政部、黨產會簽署行政契約。（編輯：李明宗）1070131





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婦聯會行政契約協商備忘錄5大重點

一、婦聯會捐贈新台幣343億給國庫。

二、婦聯會於契約生效後4個月內申報解散。

三、內政部、黨產會於締結行政契約後，不再調查及處分婦聯會。

四、婦聯會旗下4基金會董事會中1/3由目的事業主管機關指派機關人員擔任。

五、肯定婦聯會長期辦理社會公益事業貢獻。





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