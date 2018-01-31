婦聯會鷹派勝出 決定不簽行政契約

影片來源：中央社

（中央社記者謝佳珍台北31日電）中華民國婦女聯合會今天召開臨時會員代表大會，經投票表決結果，28票贊成，31票反對，1票廢票，決定不與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約。



人民團體法規定，人民團體會員（會員代表）大會決議，應有會員（會員代表）過半數出席，出席人數過半數或較多數同意，但財產處分事項，須有出席人數2/3以上同意。



婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。



三方協商的行政契約文本大致底定，婦聯會上午10時召開臨時會員代表大會，討論並表決是否簽署行政契約。（編輯：李明宗）1070131



黨產會2/1臨時會 預料禁婦聯會處分財產



（中央社記者顧荃台北31日電）婦聯會今天臨時會員代表大會決定不簽行政契約，黨產會表示，對此結果深表遺憾，將於明天上午召開臨時委員會，預料將會認定婦聯會為國民黨附隨組織，隨後禁止處分財產。



中華民國婦女聯合會今天召開臨時會員代表大會，經投票表決結果，28票贊成，31票反對，1票廢票，決定不與內政部、不當黨產處理委員會簽署行政契約。



黨產會發言人施錦芳表示，對於表決結果深表遺憾，黨產會將於明天上午召開臨時委員會，明天下午向社會大眾說明相關決議。



施錦芳昨天表示，如果婦聯會決定不簽行政契約，黨產會將以最快速度召開臨時委員會，認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，並做成行政處分。婦聯會的財產一旦被推定為不當取得的財產，未經許可將不得動用，後續再經聽證會及調查程序後，被認定屬不當取得的財產，要在一定期間內移轉為國有。



婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。（編輯：林興盟）1070131





婦聯會行政契約協商備忘錄5大重點

一、婦聯會捐贈新台幣343億給國庫。

二、婦聯會於契約生效後4個月內申報解散。

三、內政部、黨產會於締結行政契約後，不再調查及處分婦聯會。

四、婦聯會旗下4基金會董事會中1/3由目的事業主管機關指派機關人員擔任。

五、肯定婦聯會長期辦理社會公益事業貢獻。









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