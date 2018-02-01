總統：徵詢各界 選出最適任檢察總長

檢察官協會檢察總長推薦票選活動日前開票，前5高票者以姓氏筆畫依序為王添盛（左上起）、江惠民、朱兆民（左下起）、張斗輝、蔡碧玉。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉素萍台北1日電）總統府發言人黃重諺今天說，總統請法務部長邱太三、政務委員羅秉成即日起徵詢法界及民間社會意見，彙整後提供建議名單，讓總統能選出最適任檢察總長人選，送立院行使同意權。
檢察總長顏大和將於今年5月卸任，依法院組織法規定，檢察總長由總統提名經立法院同意任命，總統應於檢察總長任滿前一個月，向立法院提出檢察總長人選。
總統府今天發布新聞稿指出，為落實司改目標，選任符合國民期待的新任檢察總長，總統蔡英文在今天上午召集法務部長邱太三、行政院政務委員羅秉成入府研商。
黃重諺表示，總統在會中請邱太三、羅秉成即日起徵詢法界及民間社會意見，彙整後提供建議名單，讓總統在提名時能夠廣徵民意，做最嚴謹的考量，為全民選出最適任的檢察總長人選，送交立法院行使同意權。
黃重諺表示，總統認為檢察總長的選任，必須綜合考量人選的才學德望，以及是否符合國民期待，而現階段國家司法改革如何能夠順利推動落實，更是未來總長的關鍵任務，因此對於總長人選，總統必須有全面而嚴謹的審酌。她希望邱太三以及羅秉成實際了解法界與民間社會對於新任檢察總長人選的想法，讓這次新任總長的提名，能夠具體回應國民對於司法的殷切期待。
此外，對於檢察官協會日前致函總統府向總統提出總長建議名單，黃重諺表示，「總統府尊重協會的建議，但總統在做相關決策時，必須站在全民立場，廣泛聽取各界意見」；而協會內部機制所產生的建議人選是否具有足夠的代表性並符合社會期待，也應該讓社會充分討論。為求周全，總統將協會建議的名單交給邱太三和羅秉成，作為後續彙整各界意見時的參考。
檢察官協會檢察總長推薦票選活動日前開票，前5高票者以姓氏筆畫依序為王添盛、江惠民、朱兆民、張斗輝、蔡碧玉。名單提供給法務部長邱太三和總統做為提名參考。（編輯：林興盟）1070201
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