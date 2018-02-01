雷倩：婦聯會將全面改選 我絕不參選

中華民國婦女聯合會主任委員雷倩（圖）1日在婦聯會表示，婦聯會將全面改選常委，她絕不參選；她並表示將提告人格污衊。中央社記者吳翊寧攝 107年2月1日
（中央社記者葉素萍、呂欣憓台北1日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，婦聯會將全面改選常委，她絕不參選，「我被人格謀殺到這個程度，你們覺得我還能選嗎」；她並表示將提告人格污衊。
婦聯會昨天決定不簽行政契約，不當黨產處理委員會今天隨即召開臨時委員會，基於人事、財務、業務等4大理由，認定中華民國婦女聯合會為中國國民黨附隨組織。
雷倩今天下午召開記者會指出，她從去年12月24日被選為主委以來，所心心念念的就是保護婦聯會，有些人不斷地說，12月25日就答應要簽約，今天也有某人在污衊她們說，昨天才否決行政和解，今天就被處理，是合謀，「這些對人格的污衊絕不可能接受」。
雷倩說，12月25日當天她去懇求內政部長葉俊榮拜託給婦聯會一線生機，容許婦聯會開常委會，不要在12月26日，就是原先預訂的日期定婦聯會為附隨組織，「為了懇求他（葉俊榮），我的確跟他說，我一定會開會，我如果沒有開會，你們可以撤職或者我可以辭職，這個懇求不是保證一定簽約，而是保證一定開會，更是為了要越過12月26日立即被殺頭的難關。」
雷倩說，她很痛心地知道有些常委不斷在外面說，12月24日就被選任，12月25日就去同意簽約，才會造成今天的結果，有一個李正皓先生所做的不實指控，過去她曾經隱忍，目的是為了保護婦聯會，但是士可殺不可辱，對於她個人人格的污衊，包括婦聯會會員潘維剛、談海珠、律師葉慶元所做的各種公開不實指控，「我一定儘速委請律師提告，就誹謗名譽的部分，主張我應有的法律權益」。
她說，婦聯會還在樓上開會，常委們一個都沒有走，律師們已趕到會裡，所有同仁正在整理資料要確保他們沒有任何不當承擔的法律責任，請大家替婦聯會禱告，大家知道促轉條例裡面刑責是很重的，在黨產條例裡罰則刑責相對輕，請大家務必為婦聯會所有同仁繼續關注，希望政府對婦聯會的手不至於太過強硬。
媒體追問，除了法律戰，還有其他方法嗎？她說，所有人說可以做的事，以前都曾試過，試了2年，在她進來前，婦聯會已經試了1年多，「孤軍奮戰，從無奧援，今天講話那麼大聲的人，當時在哪裡？」
她說，請大家看一看婦聯會常委們的苦心，想盡辦法在新的法律條例下，掙扎求存，要保護過去蔣夫人創的婦聯會能夠平安，未來轉型為公益組織的想法，所有的法律途徑她們都知道，但困難重重、緩不濟急，更何況很多資料實難提供，「這些苦心在無情的政治鬥爭中完全湮滅，我非常遺憾，對於我的人格污衊，我一定提告」。
雷倩說，全面改選的時程還不確定，一邊要因應黨產會調查，會確定盡快全面改選，「因為對方要求要全面改選常委會重選主委，既然這是民主要求，我們一定會順應他們的要求」。
她說，這是婦聯會轉型的機會，能不能轉型成為一個真正的民主組織，她希望在現行章程底下，能夠想盡辦法做這件事。
她並強調，她不參選，「我被人格謀殺到這個程度，你們覺得我還能選嗎？絕對不可能」。（編輯：趙蔚蘭）1070201
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