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印度公開賽 周天成王子維挺進8強

發稿時間：2018/02/02 01:02

最新更新：2018/02/02 07:22

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台灣羽球王子王子維1日晚間在印度羽球公開賽與俄羅斯選手馬可夫激烈廝殺，雙方數度呈現拉鋸戰，最終王子維以2勝1負的成績晉級8強。圖為王子維飛躍擊球。中央社記者康世人新德里攝 107年2月2日台灣羽球王子王子維1日晚間在印度羽球公開賽與俄羅斯選手馬可夫激烈廝殺，雙方數度呈現拉鋸戰，最終王子維以2勝1負的成績晉級8強。圖為王子維飛躍擊球。中央社記者康世人新德里攝 107年2月2日

（中央社記者康世人新德里1日專電）台灣羽球男單好手周天成與王子維今天在印度羽球公開賽雙雙挺進8強，但另一男單好手許仁豪及男雙好手盧敬堯、楊博涵則不幸落敗。

印度羽球公開賽（India Open）賽事進入第3天，台灣羽球一哥周天成首先與馬來西亞老將劉國倫（Daren Liew）激戰。

周天成這場球打得並不輕鬆，在頭兩局與對手形成拉鋸，第一局雖然逆轉勝，但立刻被對手搶走第2局，所幸第3局周天成開始發威，最後以21比19、17比21和21比6成績挺進8強。

被安排最後出場的台灣「羽球王子」王子維，晚間與俄羅斯選手馬可夫（Vladimir Malkov）對戰，王子維在首局一開始領先，但在一球吊球失敗被追平後，雙方功防激烈，呈現拉鋸戰，最後王子維以19比21的極微差距輸掉首局。

所幸王子維在第2、3局重拾步調，即使馬可夫每次在落後時仍拚命追趕把比數拉近，但王子維憑藉著控球、穩健步調和對手幾次失誤，最終以19比21、21比18和21比12的成績贏得比賽，晉級8強。

至於台灣男單好手許仁豪，下午與世界排名第8的中國大陸選手石宇奇比賽時，雖然卯足全力，但仍以10比21、17比21落敗。

參加男子雙打賽事的台灣好手盧靜堯、楊博涵，下午也不幸以15比21和10比21，敗給印尼對手莫哈默德（Mohammad Ahsan）和蘇堤萬（Hendra Setiawan）。

印度公開賽是世界羽球聯盟世界巡迴賽超級500等級，總獎金35萬美元，賽事從1月30日起在印度新德里舉行，直到2月4日結束。1070202

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