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經濟自由度台灣排名13 財政健全進步最多

發稿時間：2018/02/02 12:04

最新更新：2018/02/02 13:06

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美國智庫「2018經濟自由度指數」評比2日公布，台灣在186個經濟體中排名第13。（中央社檔案照片）美國智庫「2018經濟自由度指數」評比2日公布，台灣在186個經濟體中排名第13。（中央社檔案照片）

（中央社記者朱則瑋台北2日電）美國智庫傳統基金會「2018經濟自由度指數」評比今天公布，台灣在186個經濟體中排名第13，比去年下滑2名，其中財政健全進步最大，投資自由度則退步最多。

國發會表示，已經透過多次專案會議，有效解決企業投資遭遇的困難，目前已有相當成果。

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）與華爾街日報共同發布「2018經濟自由度指數」，台灣在186個經濟體中排名第13名，較去年下滑2名，但總體得分為76.6分，仍較去年進步0.1分。

12項評比指標中，台灣表現最佳的「自由」等級分，有6項指標，包括經商自由（93.2分）、財政健全（90.8分）、政府支出（90.4分）、貿易自由（86.2分）、財產權（84.3分）及貨幣自由（83.3分）；表現「較不自由」指標是勞動自由（54.9分）。若跟去年相比，進步最多的指標是財政健全，進步7.1分；退步最多的是投資自由，退步5分。

美國智庫傳統基金會總體評析認為，台灣完整的商業法規與市場開放政策，得以促進貨品及資金流通，進而使中小企業成為台灣經濟擴張骨幹。評比中肯定台灣法制完善，重視對智慧財產權保護，建議台灣可加強與其他亞洲國家商業往來，推動更多改革，以促進競爭與開放。

國家發展委員會今天發布新聞稿指出，為了落實拚經濟決心，改善投資環境，106年9月27日啟動「加速投資台灣專案會議」，由行政院長賴清德主持，透過各次專案會議的召開，確實解決企業投資遭遇的困難，並有相當具體成果。

國發會表示，從排除企業投資五缺障礙、強化招商中心功能並調整組織架構、促進僑外資來台投資、優化新創事業投資環境、法規鬆綁等多面向著手，國發會未來將持續督促各部會辦理鬆綁事宜，並每年把相關機關改革措施彙整提供傳統基金會參考，以利評比時可以充分掌握台灣各項改革進展及成果。

2018經濟自由度指數調查期間為2016年7月至2017年6月，以法規制度、政府規模、監管效率及市場開放等4大面向，以及12項指標，包括財產權、司法效能、廉能政府、租稅負擔、政府支出、財政健全、經商自由、勞動自由、貨幣自由、貿易自由、投資自由及金融自由，參考國際貨幣基金（IMF）等相關報告進行評比。（編輯：林淑媛）1070202

延伸閱讀》自由之家報告 台灣自由度評分提高

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