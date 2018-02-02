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張泰山延續球員生涯 加盟台壽保隊

發稿時間：2018/02/02 12:47

最新更新：2018/02/02 13:15

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中職前球星張泰山延續球員生涯，確定加盟台中市台灣人壽成棒隊，還在澳洲的他已透過經紀公司談妥合約。（圖取自張泰山臉書facebook.com/T.S.Chang49）中職前球星張泰山延續球員生涯，確定加盟台中市台灣人壽成棒隊，還在澳洲的他已透過經紀公司談妥合約。（圖取自張泰山臉書facebook.com/T.S.Chang49）

（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職前球星張泰山確定加盟台中市台灣人壽成棒隊，還在澳洲的他已經透過經紀公司談妥合約，球團將在6日下午舉行加盟記者會，最快有機會在春季聯賽後半段亮相。

張泰山結束澳洲職棒例行賽賽程，本季在澳洲職棒總計出賽40場，152個打數敲出43支安打，包括4發全壘打，打擊率2成83，1月27日澳職例行賽最終戰、最後一打席用滿貫砲寫下句點。

張泰山球員生涯還沒落幕，台中台壽保隊確定延攬，球團今天發出新聞稿，希望延續張泰山的球員生涯，「並讓棒球界可以再見到屬於張泰山的傳奇」。

張泰山加入後，台壽保隊另有林英傑、鄭達鴻、楊承駿共4名具職棒資歷的球星。根據規定，職棒退役球員提出重返業餘申請，按程序需通過審核後3個月才可以登錄出賽，最快能在4月中開打的全國成棒甲組春季聯賽後半段亮相。

6日加盟記者會同時還有兩位日籍選手杉尾拓郎與長江翔太，杉尾拓郎為了他熱愛的棒球來到台灣，台壽保隊希望借重杉尾的人生閱歷以及對棒球的執著經驗分享，帶給年輕選手更多的棒球教育。

曾為日職讀賣巨人育成選手、投打二刀流的長江翔太，在先前測試會中投出不錯的成績，台壽保隊也希望藉由他的加盟提升整體球隊戰力，在春季聯賽打出好成績。（編輯：黃瑞弘）1070201

延伸閱讀》澳職最終戰敲滿貫砲 張泰山激動落淚

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