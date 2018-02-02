日核災區食品傳過年解禁 政院：無時間表

近年隨國際間對日本核災區食品鬆綁，韓國因限制日本水產品進口面臨世界貿易組織（WTO）仲裁，台灣也傳出可能調整政策，讓日本核災區食品解禁議題再成矚目。圖為各國2011年5月對日本食品管制措施及2018年1月目前狀況概覽。中央社製表 107年2月2日